Описание

FoxOne Special Missions - продолжение увлекательной игровой серии про специальный отряд. В этот раз все существенно изменится - мы переместимся в другие широты и будем выполнять новые задания в незнакомых условиях. Используя разные модели истребителей, необходимо остановить продвижение вражеской армии и сорвать планы по завоеванию этой страны. Бои ждут нас как на улице, так и в городе, между высокими небоскребами.