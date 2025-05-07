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Mayday Memory: CHOICE SF Otome (Мод, Премиум выборы)

Mayday Memory: CHOICE SF Otome (Мод, Премиум выборы) 1.14.1

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Версия:
1.14.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 14:51
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 70 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10 599
Скриншоты
Описание

Mayday Memory - это игра, в которой игроки будут играть за главного героя по имени Делл, и вы будете проводить время, развивая воспоминания с красивыми персонажами мужского пола. Вы обнаружите, что множество событий разворачиваются захватывающе и всегда побуждают игрока к исследованиям. В то же время в игре есть определенный лимит на переживание историй, и на прохождение этой игры уйдет много времени. История, которую переживают игроки Mayday Memory, вращается вокруг девушки по имени Делл. Контекст этой игры происходит в далеком будущем на Земле в 2096 году.


 В течение этого периода были достигнуты определенные достижения, одно из которых - поминальная сделка между людьми. Наша главная героиня работает в комнате, и ей снится странный сон, который она давно забыла. После того, как она очнется от сна, игроки также отправятся в путешествие, чтобы исследовать мир. Она открыла глаза, и перед ней появились два красивых персонажа, Сид и Джефф, которые работали в офисе Виджил, где велись важные дела. После нескольких лет совместной работы они вместе вышли на сцену для решения разных сложных задач. Оттуда вы начнете свое путешествие, чтобы найти и создать хорошие воспоминания с понравившимися персонажами через взаимодействие. Это то, что понравится любым игрокам в отомэ-игры.


Информация о модах
  • Бесплатная коробка (откройте коробку без бриллиантов, но сумма будет отрицательной)
  • Разблокированы все DLC
  • Разблокировано все хранилище памяти
  • Объявления удалены
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 Теги темы: Новеллы

Скачать Mayday Memory: CHOICE SF Otome (Мод, Премиум выборы) v1.14.1 MOD APK

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Скачать Mayday Memory: CHOICE SF Otome (Мод, Премиум выборы) 70 Мб Ссылка 2 70 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о Mayday Memory: CHOICE SF Otome (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (1)
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Gufjcjcu
Gufjcjcu 8 августа 2022 20:33
У меня не работает мод... 😑
Коробка без бриллиантов не покупается...
+2
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