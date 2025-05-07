Mayday Memory: CHOICE SF Otome (Мод, Премиум выборы) 1.14.1
Mayday Memory - это игра, в которой игроки будут играть за главного героя по имени Делл, и вы будете проводить время, развивая воспоминания с красивыми персонажами мужского пола. Вы обнаружите, что множество событий разворачиваются захватывающе и всегда побуждают игрока к исследованиям. В то же время в игре есть определенный лимит на переживание историй, и на прохождение этой игры уйдет много времени. История, которую переживают игроки Mayday Memory, вращается вокруг девушки по имени Делл. Контекст этой игры происходит в далеком будущем на Земле в 2096 году.
В течение этого периода были достигнуты определенные достижения, одно из которых - поминальная сделка между людьми. Наша главная героиня работает в комнате, и ей снится странный сон, который она давно забыла. После того, как она очнется от сна, игроки также отправятся в путешествие, чтобы исследовать мир. Она открыла глаза, и перед ней появились два красивых персонажа, Сид и Джефф, которые работали в офисе Виджил, где велись важные дела. После нескольких лет совместной работы они вместе вышли на сцену для решения разных сложных задач. Оттуда вы начнете свое путешествие, чтобы найти и создать хорошие воспоминания с понравившимися персонажами через взаимодействие. Это то, что понравится любым игрокам в отомэ-игры.
- Бесплатная коробка (откройте коробку без бриллиантов, но сумма будет отрицательной)
- Разблокированы все DLC
- Разблокировано все хранилище памяти
- Объявления удалены
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