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Pocket World 3D (Мод, Много денег)

Pocket World 3D (Мод, Много денег) 2.6.7

Собирайте миниатюры знаменитых достопримечательностей
6
1
Скачать (268 Мб)
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Minimonster game limited
Версия:
2.6.7
Категория:
Игры / Казуальные
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 268 Мб
id приложения:
com.puzzle.miniworld
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
6
Комментарии:
1
Просмотров:
9 494

Pocket World 3D - это увлекательная головоломка, которая приглашает игроков на путешествие по миру через создание миниатюрных репродукций знаменитых достопримечательностей. В игре вам предстоит решать головоломки, собирая части и элементы, чтобы создать масштабные модели таких знаковых мест, как Биг Бен, Золотые Ворота, Сиднейский оперный театр и многие другие.


Основная цель игры - это предоставить игрокам увлекательный опыт решения головоломок и одновременно познакомить их с культурными историями и достопримечательностями со всего мира. Pocket World 3D предоставляет игрокам разнообразные детали и элементы, которые нужно правильно сочетать и использовать для создания точных копий знаменитых мест.


Игра обладает уникальным и привлекательным геймплеем, который подходит как детям, так и взрослым. Для детей, она предоставляет интересные головоломки, которые развивают логическое мышление и творческие навыки. Кроме того, игра включает информацию о каждом ориентире, что может стимулировать интерес к изучению истории и культуры разных стран и мест. Pocket World 3D - это не только отличная головоломка, но и возможность узнать больше о мире и его знаковых местах, делая игровой опыт еще более увлекательным и образовательным.



Скриншоты

Информация о модах
  • Разблокированы все города



 Теги темы: Много денег

Скачать Pocket World 3D (Мод, Много денег) 2.6.7 взлом

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Скачать Pocket World 3D (Мод, Много денег)
268 Мб
Ссылка 2
268 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Pocket World 3D (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Саша
Саша 8 декабря 2021 14:02
Игра стоит на одной картинке и дальше загрузки нет, что делать?
+3
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