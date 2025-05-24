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Тотальное Разрушение (Мод, Много денег)

Тотальное Разрушение (Мод, Много денег) 3.3.1

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Версия:
3.3.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Morsakabi
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 14:44
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 280
Скриншоты
Описание

Первое, что игра хочет предложить своим игрокам, это, несомненно, привлекательный игровой процесс. Первая идея игры натолкнула меня на интенсивные перестрелки с тяжелыми боевыми машинами. Войдя в его игру, игроки смогут быстро прочувствовать и влиться в быстрый, но красивый боевой геймплей.


Помимо геймплея, который получил много любви, система испытаний также будет замечательной. Чтобы боевые машины оказались в вашем распоряжении, вам понадобятся такие цели, как высокие здания, пересеченная местность или враги. И противники, которых вам нужно одолеть, тоже выстроены по весьма жесткой системе, включая солдат самого низкого уровня, а самым высоким уровнем будет продвинутая система ПВО С-300.


А для выполнения задач, поставленных перед вами игровым процессом, усовершенствованное оружие станет эффективным средством поддержки. Начав играть свою роль, игроки познакомятся с современной системой оружия с множеством дизайнов, и ее использование будет совершенно другим. Некоторым знакомым оружием, которое игроки могут узнать в игре, будут пулеметы, пушки, автопушки, ракеты, бомбы, ядерное оружие и многое другое.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Тотальное Разрушение (Мод, Много денег) v3.3.1 MOD APK

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Скачать Тотальное Разрушение (Мод, Много денег) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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