Описание

Первое, что игра хочет предложить своим игрокам, это, несомненно, привлекательный игровой процесс. Первая идея игры натолкнула меня на интенсивные перестрелки с тяжелыми боевыми машинами. Войдя в его игру, игроки смогут быстро прочувствовать и влиться в быстрый, но красивый боевой геймплей.





Помимо геймплея, который получил много любви, система испытаний также будет замечательной. Чтобы боевые машины оказались в вашем распоряжении, вам понадобятся такие цели, как высокие здания, пересеченная местность или враги. И противники, которых вам нужно одолеть, тоже выстроены по весьма жесткой системе, включая солдат самого низкого уровня, а самым высоким уровнем будет продвинутая система ПВО С-300.





А для выполнения задач, поставленных перед вами игровым процессом, усовершенствованное оружие станет эффективным средством поддержки. Начав играть свою роль, игроки познакомятся с современной системой оружия с множеством дизайнов, и ее использование будет совершенно другим. Некоторым знакомым оружием, которое игроки могут узнать в игре, будут пулеметы, пушки, автопушки, ракеты, бомбы, ядерное оружие и многое другое.



