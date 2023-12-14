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Gunspell 2 - Match-3 Пазл РПГ (мод, Без рекламы)

Gunspell 2 - Match-3 Пазл РПГ (мод, Без рекламы) 1.6.7641

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Версия:
1.6.7641
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
AKPublish pty ltd
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 155
Скриншоты
Описание

Gunspell 2 — это ролевая игра в стиле «три в ряд», в которой игроки побеждают врагов в матчах. Каждый матч требует расчета и тактических навыков, так как именно вы будете решать тип атаки или добавлять энергию к оружию. В то же время в игре есть разные матчи, такие как PVP и Adventures, и вы будете тем, кто получит неожиданные награды в ящиках.


В новой версии Gunspell 2 игроков встретит турнир с множеством испытаний и противников, с которыми они могут столкнуться и получить впечатляющие награды. В то же время игрокам нужно будет увеличить свою силу, прежде чем участвовать в предстоящих испытаниях. Новый персонаж, который привлечет ваше внимание, — это Секретный агент, а персонаж Черной кошки был немного изменен с точки зрения силы. Так что вы будете искать новые источники силы, начиная сражения впереди.




Информация о модах

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Скачать Gunspell 2 - Match-3 Пазл РПГ (мод, Без рекламы) v1.6.7641 MOD APK

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Скачать Gunspell 2 - Match-3 Пазл РПГ (мод, Без рекламы) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Gunspell 2 - Match-3 Пазл РПГ (мод, Без рекламы)


Комментарии (3)
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Ваня
Ваня 14 декабря 2023 17:47
Всё открывается уже😀
0
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Ваня
Ваня 4 декабря 2023 22:36
Игра установилась но не запускается
0
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Юличка
Юличка 9 октября 2023 20:40
Не открывается(
0
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