Описание

Gunspell 2 — это ролевая игра в стиле «три в ряд», в которой игроки побеждают врагов в матчах. Каждый матч требует расчета и тактических навыков, так как именно вы будете решать тип атаки или добавлять энергию к оружию. В то же время в игре есть разные матчи, такие как PVP и Adventures, и вы будете тем, кто получит неожиданные награды в ящиках.





В новой версии Gunspell 2 игроков встретит турнир с множеством испытаний и противников, с которыми они могут столкнуться и получить впечатляющие награды. В то же время игрокам нужно будет увеличить свою силу, прежде чем участвовать в предстоящих испытаниях. Новый персонаж, который привлечет ваше внимание, — это Секретный агент, а персонаж Черной кошки был немного изменен с точки зрения силы. Так что вы будете искать новые источники силы, начиная сражения впереди.







