Версия:
1.15.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 21:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 598
Описание
Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег) - В этой игре вы сможете стать водителем грузовика. Этот огромный мир имеет большое количество дорог, ситуаций для водителя, плавную смену времени суток и разнообразные погодные условия.
Вы начинать будете с маленького почтового грузовичка, постепенно развивая себя и покупая новые грузовые автомобили. Доставляйте ценные грузы и зарабатывайте деньги, игра предоставляет 38+ грузовиков для покупки, все они имеют уникальные характеристики и возможность улучшения комплектующих.
Кроме того, весь транспорт на котором вы сможете покататься, смоделирован с реальных грузовиков внешне и внутренне.
Информация о модах
Много денег
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Игра входит в подборки:
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