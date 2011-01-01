Описание

Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег) - В этой игре вы сможете стать водителем грузовика. Этот огромный мир имеет большое количество дорог, ситуаций для водителя, плавную смену времени суток и разнообразные погодные условия.

Вы начинать будете с маленького почтового грузовичка, постепенно развивая себя и покупая новые грузовые автомобили. Доставляйте ценные грузы и зарабатывайте деньги, игра предоставляет 38+ грузовиков для покупки, все они имеют уникальные характеристики и возможность улучшения комплектующих.

Кроме того, весь транспорт на котором вы сможете покататься, смоделирован с реальных грузовиков внешне и внутренне.