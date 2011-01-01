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Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег)

Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег) 1.15.5

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Версия:
1.15.5
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
24 598
Скриншоты
Описание

Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег) - В этой игре вы сможете стать водителем грузовика. Этот огромный мир имеет большое количество дорог, ситуаций для водителя, плавную смену времени суток и разнообразные погодные условия.

Вы начинать будете с маленького почтового грузовичка, постепенно развивая себя и покупая новые грузовые автомобили. Доставляйте ценные грузы и зарабатывайте деньги, игра предоставляет 38+ грузовиков для покупки, все они имеют уникальные характеристики и возможность улучшения комплектующих.

Кроме того, весь транспорт на котором вы сможете покататься, смоделирован с реальных грузовиков внешне и внутренне.


Информация о модах

Много денег

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Автомобили, Много денег

Скачать Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег) v1.15.5 MOD APK

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Скачать Cargo Transport Simulator (Мод, Много денег) 75 Мб Ссылка 2 75 Мб

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