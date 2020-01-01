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Reverse: 1999 (Мод, Режим бога)

Reverse: 1999 (Мод, Режим бога) 2.2.0

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Версия:
2.2.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Bluepoch Co., Ltd.
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 3 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
891
Скриншоты
Описание

Reverse: 1999 – это захватывающая и инновационная игра, которая переносит игроков обратно на порог нового тысячелетия, предлагая уникальный опыт, смешивающий ретро-стиль, тайны, альтернативную историю и стратегическую игровую механику.


Игра начинается с загадочного события, когда необъяснимые дожди начинают подниматься вверх в небо, стирая здания и людей с лица земли. В результате этого феномена, вы оказываетесь в другой эпохе, где начинается ваше путешествие в "Reverse: 1999".


Вы попадаете прямо в сердце игры, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки. "Reverse: 1999" предлагает глубокий и захватывающий сюжет, где элементы альтернативной истории переплетаются с динамическими стратегическими задачами. Вам предстоит исследовать этот новый мир, собирать данные, имена и цифры, которые помогут вам понять происходящее и найти путь домой.


Информация о модах

1) Перед установкой освободите не менее 6 ГБ места в ПЗУ вашего устройства.

2) Установите APK-файлы в приложение Split Установщик APK.

3) Играйте в игру.

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 Теги темы: Режим бога, Встроенный кэш

Скачать Reverse: 1999 (Мод, Режим бога) v2.2.0 MOD APK

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Скачать Reverse: 1999 (Мод, Режим бога) 3 Гб Ссылка 2 3 Гб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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