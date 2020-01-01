Описание

Reverse: 1999 – это захватывающая и инновационная игра, которая переносит игроков обратно на порог нового тысячелетия, предлагая уникальный опыт, смешивающий ретро-стиль, тайны, альтернативную историю и стратегическую игровую механику.





Игра начинается с загадочного события, когда необъяснимые дожди начинают подниматься вверх в небо, стирая здания и людей с лица земли. В результате этого феномена, вы оказываетесь в другой эпохе, где начинается ваше путешествие в "Reverse: 1999".





Вы попадаете прямо в сердце игры, где каждый шаг раскрывает новые тайны и загадки. "Reverse: 1999" предлагает глубокий и захватывающий сюжет, где элементы альтернативной истории переплетаются с динамическими стратегическими задачами. Вам предстоит исследовать этот новый мир, собирать данные, имена и цифры, которые помогут вам понять происходящее и найти путь домой.