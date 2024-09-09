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Релиз игры Monster Hunter Puzzles от Capcom на Android


Мобильная игра Monster Hunter Puzzles, разработанная известным издателем Capcom, недавно дебютировала в App Store и Google Play почти во всех странах мира, кроме России. Игра переносит игроков на уютные кошачьи острова, где внезапно начинают появляться монстры, знакомые по серии Monster Hunter. Так как у местных кошачьих NPC только лапки, на помощь приходит игрок, собирающий одноцветные предметы для выполнения миссий и битв с боссами.




В каждом персонаже игры заложена уникальная история и проблемы, которые нужно решать в ходе игры. Кроме того, игрокам предстоит участвовать в глобальных состязаниях, зарабатывая рейтинговые награды. Monster Hunter Puzzles также предлагает возможности для улучшения кошачьих островов, знакомства с новыми NPC, сбора ресурсов и получения наград за их обмен.


К сожалению, среди доступных языков в App Store не указан русский язык, однако сюжет и игровые механики MH: Puzzles предполагаются не слишком сложными для понимания, что делает игру доступной для широкой аудитории.

Категория:
Новости / Новинки
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