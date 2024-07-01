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Wind Peaks - Отправляйся в необычные приключения


Игра Wind Peaks, первоначально запущенная для PC в июле 2020 года, недавно стала доступной для пользователей Android, с официальным релизом в Google Play 13 марта 2024 года. Сведения о версии для iOS отсутствуют в официальных источниках от студии Actoon. На данный момент, Wind Peaks предлагается в Google Play по акционной цене в 209 рублей, вместо обычных 379 рублей.




Сюжет игры завораживает: пять бойскаутов находят карту, которая ведет их в зачарованную часть леса. Игровой процесс разделен на 10 захватывающих эпизодов, где задача игроков — отыскать все скрытые предметы для завершения каждого эпизода, после чего их ждет мини-фильм, раскрывающий следующую часть истории.


Wind Peaks часто сравнивают с такими культовыми мультсериалами, как "Gravity Falls" и "Хильда", а также с известной игрой "Где Уолли?", благодаря её уникальному стилю и лёгкому геймплею. Особенности игры включают в себя:


  • Отсутствие насилия и смерти, делая её подходящей для всех возрастов;
  • Отказ от сложной графики в пользу уникального визуального стиля;
  • Прямолинейность мира без случайных элементов;
  • Простой и интуитивно понятный геймплей.

Отзывы в Steam в основном положительные, где игроки особенно отмечают создаваемую игрой атмосферу летних каникул. Несмотря на относительно короткое время прохождения, порядка полутора часов, игра оставляет приятные впечатления и заряжает позитивом.

Категория:
Новости / Новинки
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