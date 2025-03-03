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Weltkrieg 1: Firestorm Mobile — мобильный шутер о Первой мировой от российской инди-студии


Российская инди-студия BIX TEAM работает над Weltkrieg 1: Firestorm Mobile — мобильным шутером, действие которого разворачивается во времена Первой мировой войны. Проект ориентирован на динамичные сражения между двумя нациями в формате «контроль точки».

Геймплей и особенности

Согласно официальному тизеру:

  • Управление осуществляется через сенсорный интерфейс,

  • Бои происходят как в пешем режиме, так и на танках,

  • На картах можно будет увидеть реалистичные разрушенные танки, включая Mark V,

  • Игровая атмосфера мрачная и может содержать сцены насилия и жестокости, поэтому проект не подходит для всех возрастов.

Разработчики подчёркивают, что игра не стремится к абсолютному реализму, а делает акцент на красочности, динамике и зрелищности.

Платформы и запуск

Weltkrieg 1: Firestorm Mobile выйдет на iOS и Android. Первыми доступ к ранней версии получат игроки из Индонезии, Филиппин и Таиланда уже этим летом. Постепенно проект расширит географию релиза и будет доступен в других странах.


Контент и планы на будущее

В скором времени разработчики обещают раскрыть дорожную карту, где расскажут о будущем контенте:

  • Оружие и снаряжение,

  • Новые карты и локации,

  • Разные классы бойцов, включая огнемётчика.

Графика и визуальная составляющая

BIX TEAM заявляет, что графика в их проекте будет уникальной для мобильного шутера, предлагая игрокам визуальный уровень, который они ещё не видели.


Итоги

Weltkrieg 1: Firestorm Mobile — это перспективный мобильный шутер с сеттингом Первой мировой, сочетающий атмосферу, разнообразие классов и масштабные сражения. Следите за новостями и тизерами, чтобы не пропустить старт открытого тестирования!

Категория:
Новости / Новинки
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