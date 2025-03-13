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Frozen War: Endless Frost — новая военная стратегия с элементами выживания


Издатель IGG.COM сдержал обещание и выпустил Frozen War: Endless Frost на мобильных устройствах. Однако вместо глобального релиза игра пока доступна только в 42 странах, включая США, Индонезию и Швецию.

Геймплей и механики

На старте игроков встречает механика «вирусных реклам» — главный герой отстреливает зомби, пробегая через арки с положительными и отрицательными значениями. В зависимости от выбора:

  • Синие арки увеличивают количество бойцов в отряде,

  • Красные арки уменьшают численность группы.

Между этими уровнями разворачивается сюжет о людях, пытающихся выжить в снежном апокалипсисе, сражаясь с ордами мертвецов.

Особенности игры

  • Полная русская локализация, включая переведённые изображения в App Store и Google Play.

  • Элементы военной стратегии — необходимо развивать базу и захватывать территории.

  • Масштабные PvP-сражения с другими игроками за контроль над ресурсами.

  • Некоторые персонажи женского пола имеют откровенные наряды, что выделяет визуальный стиль игры.

Итоги

Frozen War: Endless Frost сочетает экшен, стратегию и элементы выживания, предлагая игрокам развивать свою базу, управлять отрядами и сражаться с зомби. Если вам нравятся военные стратегии с социальными механиками, игра может стать отличным выбором. Следите за новостями, чтобы узнать, когда она появится в других регионах!

Категория:
Новости / Новинки
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