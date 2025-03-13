Matchcreek Motors: Custom Cars — тюнинг и головоломки в новом проекте от Hutch Games

Издатель Hutch Games сначала выпустил Forza Customs, собравшую более 5 миллионов скачиваний в Google Play. Теперь студия представила Matchcreek Motors: Custom Cars — новую игру в похожем жанре, сочетающую автотюнинг и головоломки в формате «3 в ряд».

Геймплей и особенности

В Matchcreek Motors игроки самостоятельно подбирают детали для автомобилей, одновременно решая головоломки для фарма ресурсов. Из ключевых плюсов:

Детализированные модели машин ,

Реалистичная физика (например, автомобиль раскачивается на подъёмнике при замене деталей),

Лицензированные авто известных брендов: Ford, Land Rover, GMC, Porsche, Chevrolet и другие.

Где доступна игра?

17 марта 2025 года состоялся глобальный релиз в App Store (за исключением России). В Google Play игра пока доступна только в четырёх странах: Австралии, Австрии, Бразилии и Нидерландах, но ожидается расширение списка регионов.

Сюжет и прогресс

По сюжету Matchcreek Motors, ваш брат покинул город, и теперь спасение бизнеса по автотюнингу ложится на ваши плечи. Вам предстоит находить и восстанавливать брошенные машины, среди которых классические седаны, мощные гоночные авто, внедорожники и вездеходы.





Режимы и обновления

Продажа автомобилей идеальным покупателям — каждая машина должна найти своего владельца.

Оффлайн-режим — играть можно без подключения к интернету.

Частые обновления — разработчики обещают новые проекты и испытания в реальном времени.

Итоги

Matchcreek Motors: Custom Cars объединяет увлекательный тюнинг с логическими головоломками, что делает игру интересной как для фанатов автомобилей, так и для любителей головоломок в стиле «3 в ряд». Следите за новостями, ведь игра скоро станет доступна в новых регионах!