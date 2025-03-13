Once Human Mobile — дата релиза, награды и выживание в мире аномалий

Разработчики Once Human Mobile наконец-то озвучили дату релиза: игра выйдет 23–24 апреля 2025 года, в зависимости от вашего часового пояса. После релиза игроки смогут объединиться с друзьями на PC и исследовать постапокалиптический мир вместе.

Награды за предрегистрацию

На момент написания новости предрегистрацию в мобильных маркетах прошли более 30 миллионов человек, благодаря чему будут разблокированы максимальные награды:

Материалы для прокачки ,

Скин на AK ,

Кепка и золотые перчатки ,

Лутбокс и ещё один скин на AK.

Что такое Once Human Mobile?





Once Human Mobile — это многопользовательская игра про выживание, в которой игроки:

Строят и развивают собственное убежище ,

Борются с аномалиями и монстрами ,

Пытаются разгадать тайну апокалипсиса.

Прокачка и PvP

По мере прогресса можно вступать в гильдии и участвовать в масштабных PvP-сражениях, отвоёвывая ценные территории и ресурсы. Убежище можно украшать по своему вкусу, а также усиливать его:

Устанавливать автоматические турели ,

Прятать редкие и ценные предметы в защищённых отсеках,

Создавать уникальный облик своего лагеря.

Итоги

Once Human Mobile — это не просто выживание, а целая история борьбы за будущее, объединённая с глубокими механиками строительства, исследованием и боями. Грядёт масштабный релиз — готовьтесь к покорению нового мира!