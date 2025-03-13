Once Human Mobile — дата релиза, награды и выживание в мире аномалий
Разработчики Once Human Mobile наконец-то озвучили дату релиза: игра выйдет 23–24 апреля 2025 года, в зависимости от вашего часового пояса. После релиза игроки смогут объединиться с друзьями на PC и исследовать постапокалиптический мир вместе.
Награды за предрегистрацию
На момент написания новости предрегистрацию в мобильных маркетах прошли более 30 миллионов человек, благодаря чему будут разблокированы максимальные награды:
Материалы для прокачки,
Скин на AK,
Кепка и золотые перчатки,
Лутбокс и ещё один скин на AK.
Что такое Once Human Mobile?
Once Human Mobile — это многопользовательская игра про выживание, в которой игроки:
Строят и развивают собственное убежище,
Борются с аномалиями и монстрами,
Пытаются разгадать тайну апокалипсиса.
Прокачка и PvP
По мере прогресса можно вступать в гильдии и участвовать в масштабных PvP-сражениях, отвоёвывая ценные территории и ресурсы. Убежище можно украшать по своему вкусу, а также усиливать его:
Устанавливать автоматические турели,
Прятать редкие и ценные предметы в защищённых отсеках,
Создавать уникальный облик своего лагеря.
Итоги
Once Human Mobile — это не просто выживание, а целая история борьбы за будущее, объединённая с глубокими механиками строительства, исследованием и боями. Грядёт масштабный релиз — готовьтесь к покорению нового мира!