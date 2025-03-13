android-1.ru / Новости / Новинки / Once Human Mobile — дата релиза, награды и выживание в мире аномалий

Once Human Mobile — дата релиза, награды и выживание в мире аномалий


Разработчики Once Human Mobile наконец-то озвучили дату релиза: игра выйдет 23–24 апреля 2025 года, в зависимости от вашего часового пояса. После релиза игроки смогут объединиться с друзьями на PC и исследовать постапокалиптический мир вместе.

Награды за предрегистрацию

На момент написания новости предрегистрацию в мобильных маркетах прошли более 30 миллионов человек, благодаря чему будут разблокированы максимальные награды:

  • Материалы для прокачки,

  • Скин на AK,

  • Кепка и золотые перчатки,

  • Лутбокс и ещё один скин на AK.

Что такое Once Human Mobile?


Once Human Mobile — это многопользовательская игра про выживание, в которой игроки:

  • Строят и развивают собственное убежище,

  • Борются с аномалиями и монстрами,

  • Пытаются разгадать тайну апокалипсиса.

Прокачка и PvP

По мере прогресса можно вступать в гильдии и участвовать в масштабных PvP-сражениях, отвоёвывая ценные территории и ресурсы. Убежище можно украшать по своему вкусу, а также усиливать его:

  • Устанавливать автоматические турели,

  • Прятать редкие и ценные предметы в защищённых отсеках,

  • Создавать уникальный облик своего лагеря.

Итоги

Once Human Mobile — это не просто выживание, а целая история борьбы за будущее, объединённая с глубокими механиками строительства, исследованием и боями. Грядёт масштабный релиз — готовьтесь к покорению нового мира!

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
5
Читайте также:
Horror Tale 3: The Witch — новая глава пугающей истории от Euphoria Horror Games
Horror Tale 3: The Witch — новая глава пугающей истории от Euphoria Horror Games
Frozen War: Endless Frost — новая военная стратегия с элементами выживания
Frozen War: Endless Frost — новая военная стратегия с элементами выживания
Matchcreek Motors: Custom Cars — тюнинг и головоломки в новом проекте от Hutch Games
Matchcreek Motors: Custom Cars — тюнинг и головоломки в новом проекте от Hutch Games
Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков
Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков
MiniTales — тактическая RPG с элементами настольных игр и рогалика
MiniTales — тактическая RPG с элементами настольных игр и рогалика
DC: Dark Legion — предзагрузка стартовала, релиз уже близко
DC: Dark Legion — предзагрузка стартовала, релиз уже близко
Expelled — интерактивный детектив с реиграбельным сюжетом
Expelled — интерактивный детектив с реиграбельным сюжетом
Doors Online — мобильная версия популярного хоррора из Roblox
Doors Online — мобильная версия популярного хоррора из Roblox
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив