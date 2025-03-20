Horror Tale 3: The Witch — новая глава пугающей истории от Euphoria Horror Games

Студия Euphoria Horror Games выполнила своё обещание и выпустила Horror Tale 3: The Witch в Google Play. Игра распространяется условно-бесплатно, с наличием рекламы и небольших покупок (до 199 рублей).

Сюжет и атмосфера

В новой главе игроки встретятся с соседом Тома и таинственным незваным гостем. На этот раз история приоткроет страшные тайны прошлого похитителя детей и покажет его истинное лицо — как в прямом, так и в переносном смысле. Однако путь к разгадке будет нелёгким, ведь он полон захватывающих головоломок, неожиданных поворотов и напряжённых моментов.

Новые механики и улучшения

Разработка Horror Tale 3: The Witch велась совместно с Obsession, благодаря чему в игре появились:

Обновлённая графика , делающая хоррор более атмосферным,

Дополнительные игровые механики, расширяющие возможности взаимодействия с миром.

Стоит ли играть?

Horror Tale 3: The Witch может стать лучшей частью серии, а не просто очередным "хоррором-проходняком". Авторы постарались сделать игру качественным продолжением с глубокой историей. Если вы не знакомы с серией, лучше пройти предыдущие части, чтобы полностью понять сюжет и насладиться всей историей.

Итог

Для любителей мобильных хорроров с проработанным сюжетом Horror Tale 3: The Witch станет отличным выбором. Игра предлагает мрачную атмосферу, интригующую историю и обновлённые механики, что делает её одной из самых ожидаемых частей франшизы.