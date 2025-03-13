Mombo Combo Legacy — динамичный платформер с комбо-механиками и культурными отсылками

23 марта 2025 года студия Orube Game Studio выпустила региональную версию Mombo Combo Legacy в App Store и Google Play для игроков из Анголы, Бразилии, Кабо-Верде, Мозамбика и Португалии.

Геймплей и особенности

Игроки берут под контроль фиолетовое существо по имени Момбо, которое с огромной скоростью передвигается по уровням, прыгает на врагов и преодолевает разнообразные препятствия. Динамика персонажа напоминает Ёжика Соника, а сам проект предлагает:

Сотни уровней с возрастающей сложностью,

Систему комбо , стимулирующую перепрохождение для набора максимального рекорда,

Питомцев-компаньонов, которые собирают монеты и сопровождают героя во время забегов.

Разнообразие и кастомизация

У Момбо можно разблокировать специальные способности и изменить облик с помощью различных скинов .

Питомцы, называемые Орумоны, обладают уникальными навыками и могут быть прокачаны. Их коллекционирование — отдельный элемент прогрессии.

Боссы и культурные отсылки

На уровнях игрокам предстоит столкнуться с боссами, вдохновлёнными персонажами из разных культур:

Древнеегипетские боги ,

Японские самураи ,

И другие стилизованные образы из мировой мифологии.

Итоги

Mombo Combo Legacy — это быстрый и яркий платформер, сочетающий аркадный драйв, глубину прокачки и визуальную изобретательность. Сложные уровни, богатая система комбо и культурные отсылки делают игру интересной для широкой аудитории. Следите за обновлениями — возможно, глобальный релиз не за горами!