android-1.ru / Новости / Новинки / Elpisoul — новый японский релиз чиби-RPG от HaoPlay Limited

Elpisoul — новый японский релиз чиби-RPG от HaoPlay Limited


HaoPlay Limited готовится выпустить свою мобильную RPG Elpisoul в японском регионе — релиз состоится 26 марта 2025 года. Игра уже вышла в Китае около 8 месяцев назад, но пока о глобальной версии официальных новостей нет. Тем временем проходит предрегистрация в японских App Store и Google Play.

Сюжет и геймплей

Игроки берут на себя роль лидера экспедиционной группы, цель которой — противостоять Великому Королю Демонов.

Особенности игрового процесса:

  • Гача-система для получения и возвышения новых героев,

  • Автоматические бои с персонажами в стиле чиби,

  • Отряд из 8 бойцов, каждый из которых относится к одному из четырёх классов.

Сравнения и визуальный стиль

Пользователи Reddit отмечают, что некоторые арты Elpisoul напоминают закрытую Alchemy Stars, особенно в плане визуального оформления персонажей. При этом игра не будет поддерживать английский язык, что может стать барьером для международной аудитории.


Размер и награды

  • Объём клиента: 2,3 ГБ,

  • На релизе можно будет получить награды за предрегистрацию через внутриигровую почту,

  • Важно ежедневно заходить в игру, чтобы забирать бесплатные ресурсы.

Гача и баннеры

Одновременно в игре может быть доступно до четырёх активных гача-баннеров, что даёт игрокам больше выбора при прокрутке и сборе коллекции персонажей.


Итоги

Elpisoul — это красочная чиби-RPG с автоматическими боями и глубокой системой прокачки, ориентированная на поклонников азиатских гача-проектов. Если вас не пугает отсутствие английской локализации, проект может оказаться приятным открытием.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
9
Читайте также:
Dawn Gathering — мобильная игра про выживание с механикой «один тап»
Dawn Gathering — мобильная игра про выживание с механикой «один тап»
Mombo Combo Legacy — динамичный платформер с комбо-механиками и культурными отсылками
Mombo Combo Legacy — динамичный платформер с комбо-механиками и культурными отсылками
Weltkrieg 1: Firestorm Mobile — мобильный шутер о Первой мировой от российской инди-студии
Weltkrieg 1: Firestorm Mobile — мобильный шутер о Первой мировой от российской инди-студии
Once Human Mobile — дата релиза, награды и выживание в мире аномалий
Once Human Mobile — дата релиза, награды и выживание в мире аномалий
Horror Tale 3: The Witch — новая глава пугающей истории от Euphoria Horror Games
Horror Tale 3: The Witch — новая глава пугающей истории от Euphoria Horror Games
Frozen War: Endless Frost — новая военная стратегия с элементами выживания
Frozen War: Endless Frost — новая военная стратегия с элементами выживания
Matchcreek Motors: Custom Cars — тюнинг и головоломки в новом проекте от Hutch Games
Matchcreek Motors: Custom Cars — тюнинг и головоломки в новом проекте от Hutch Games
Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков
Game of Thrones: Kingsroad — старт предрегистрации и награды для игроков
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив