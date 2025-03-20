Elpisoul — новый японский релиз чиби-RPG от HaoPlay Limited

HaoPlay Limited готовится выпустить свою мобильную RPG Elpisoul в японском регионе — релиз состоится 26 марта 2025 года. Игра уже вышла в Китае около 8 месяцев назад, но пока о глобальной версии официальных новостей нет. Тем временем проходит предрегистрация в японских App Store и Google Play.

Сюжет и геймплей

Игроки берут на себя роль лидера экспедиционной группы, цель которой — противостоять Великому Королю Демонов.

Особенности игрового процесса:

Гача-система для получения и возвышения новых героев,

Автоматические бои с персонажами в стиле чиби ,

Отряд из 8 бойцов, каждый из которых относится к одному из четырёх классов.

Сравнения и визуальный стиль

Пользователи Reddit отмечают, что некоторые арты Elpisoul напоминают закрытую Alchemy Stars, особенно в плане визуального оформления персонажей. При этом игра не будет поддерживать английский язык, что может стать барьером для международной аудитории.





Размер и награды

Объём клиента: 2,3 ГБ ,

На релизе можно будет получить награды за предрегистрацию через внутриигровую почту,

Важно ежедневно заходить в игру, чтобы забирать бесплатные ресурсы.

Гача и баннеры

Одновременно в игре может быть доступно до четырёх активных гача-баннеров, что даёт игрокам больше выбора при прокрутке и сборе коллекции персонажей.





Итоги

Elpisoul — это красочная чиби-RPG с автоматическими боями и глубокой системой прокачки, ориентированная на поклонников азиатских гача-проектов. Если вас не пугает отсутствие английской локализации, проект может оказаться приятным открытием.