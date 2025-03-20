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Dawn Gathering — мобильная игра про выживание с механикой «один тап»


Dawn Gathering — новая мобильная игра, доступная в Google Play США, Канады и ещё 20 стран. Сервера уже открыты, и игроки могут погрузиться в мир постапокалиптического выживания, где остатки человечества строят убежища, сражаются с мутантами и зомби и развивают базу в условиях разрухи.

Геймплей: просто, но увлекательно

Игра построена вокруг простых, «однокнопочных» уровней, в которых нужно:

  • Уничтожать определённое количество врагов в разрушенных зданиях,

  • Автоматически вести огонь по противникам,

  • Собирать усилители, увеличивающие мощь отряда.

Хотя игровой процесс не поражает глубиной, он выполнен в духе вирусной рекламы мобильных игр, что делает его легким и доступным для широкой аудитории.


Развитие базы и постапокалиптические пустоши

Издатель SkyRise Digital заимствовал механики из своей другой игры — Dawn of Survival, но вместо мрачного антуража зомби-апокалипсиса игроки оказываются в открытых пустошах. Здесь:

  • Производятся ресурсы в один тап,

  • Развивается база и улучшаются здания,

  • Бои происходят параллельно с управлением экономикой лагеря.

Система героев и прокачка

Со временем вы сможете собрать команду элитных бойцов, каждый из которых требует:

  • Снаряжения и усилений,

  • Прокачки уровней и улучшения характеристик.

Онлайн-функции и контент

На данный момент ощущается нехватка онлайн-функций и соревновательных режимов. Игроки в основном:

  • Проходят сюжет,

  • Развивают базу,

  • Сражаются с волнами врагов без значительной вариативности в контенте.

Итоги

Dawn Gathering — это лёгкий на вход и визуально привлекательный survival-кликер, подходящий тем, кто ищет простое времяпрепровождение с элементами постапокалипсиса. Пока проект не предлагает глубокого онлайн-опыта, но есть потенциал для развития через будущие обновления.

Категория:
Новости / Новинки
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