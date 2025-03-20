Crime & Chase: Conflict City — гангстерские погони и мафиозные разборки в новой мобильной игре
25 марта 2025 года в App Store и Google Play почти всех стран мира вышла игра Crime & Chase: Conflict City, мгновенно привлекшая внимание своей гангстерской атмосферой и необычным игровым процессом.
Геймплей и основные механики
Вы играете за главаря мафии, который помогает другим преступникам сбежать от полиции, стать на ноги и вступить в ряды вашей преступной группировки. Главные миссии реализованы в формате погонь с перестрелками, что делает игру свежей для жанра.
Как проходит типичная миссия:
Вы выбираете до 3-х бандитов и закрепляете за каждым машину из гаража,
Машины автоматически движутся по длинному мосту, сталкиваются и стреляют друг в друга,
Побеждает тот, кто уничтожит вражескую команду,
Игрок активно участвует, используя спецнавыки и выбирая, на кого их применять.
Дополнительные активности
В Crime & Chase: Conflict City доступно множество побочных заданий и миссий для заработка внутриигровой валюты и развития собственной мафиозной империи.
Особенности:
Постройка базы в городе,
Улучшение и расширение гаража,
Проведение рейдов на базы других игроков,
Захват территорий и получение дохода с подконтрольных объектов.
Глобальная карта и развитие
Каждый игрок имеет собственную базу в рамках глобальной карты, где разворачиваются конфликты между группировками. Здесь можно:
Атаковать другие базы,
Получать ресурсы,
Расширять зону влияния своей мафии.
Итоги
Crime & Chase: Conflict City — это необычный взгляд на жанр гангстерских игр, сочетающий погони, стратегические сражения и экономическое развитие. Благодаря оригинальной подаче и активному участию игрока в миссиях, проект выделяется среди мобильных стратегий и предлагает действительно захватывающий опыт для всех любителей криминального сеттинга.