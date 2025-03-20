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Crime & Chase: Conflict City — гангстерские погони и мафиозные разборки в новой мобильной игре


25 марта 2025 года в App Store и Google Play почти всех стран мира вышла игра Crime & Chase: Conflict City, мгновенно привлекшая внимание своей гангстерской атмосферой и необычным игровым процессом.

Геймплей и основные механики

Вы играете за главаря мафии, который помогает другим преступникам сбежать от полиции, стать на ноги и вступить в ряды вашей преступной группировки. Главные миссии реализованы в формате погонь с перестрелками, что делает игру свежей для жанра.

Как проходит типичная миссия:

  • Вы выбираете до 3-х бандитов и закрепляете за каждым машину из гаража,

  • Машины автоматически движутся по длинному мосту, сталкиваются и стреляют друг в друга,

  • Побеждает тот, кто уничтожит вражескую команду,

  • Игрок активно участвует, используя спецнавыки и выбирая, на кого их применять.

Дополнительные активности

В Crime & Chase: Conflict City доступно множество побочных заданий и миссий для заработка внутриигровой валюты и развития собственной мафиозной империи.

Особенности:

  • Постройка базы в городе,

  • Улучшение и расширение гаража,

  • Проведение рейдов на базы других игроков,

  • Захват территорий и получение дохода с подконтрольных объектов.

Глобальная карта и развитие

Каждый игрок имеет собственную базу в рамках глобальной карты, где разворачиваются конфликты между группировками. Здесь можно:

  • Атаковать другие базы,

  • Получать ресурсы,

  • Расширять зону влияния своей мафии.

Итоги

Crime & Chase: Conflict City — это необычный взгляд на жанр гангстерских игр, сочетающий погони, стратегические сражения и экономическое развитие. Благодаря оригинальной подаче и активному участию игрока в миссиях, проект выделяется среди мобильных стратегий и предлагает действительно захватывающий опыт для всех любителей криминального сеттинга.

Категория:
Новости / Новинки
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