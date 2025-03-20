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ATHENA: Blood Twins — мрачная MMORPG с богами, демонами и масштабным PvP


Издатель Efun Company открыл страницы своей новой MMORPG — ATHENA: Blood Twins — в App Store и Google Play. Игра обещает глубокий сюжет, масштабный мир и эпические сражения. Релиз назначен на 15 мая 2025 года, а сейчас уже доступна предрегистрация.

Сеттинг и сюжет

Игроки окажутся в тёмном фэнтезийном мире павших богов, где разворачивается борьба с титанами, драконами и демонами. Ваша задача — отыскать древние артефакты и спасти мир от разрушения.


Классы и кастомизация

В игре доступны четыре класса:

  • Воин

  • Маг

  • Лучница

  • Жрица

Каждого героя можно прокачиватьэкспериментировать с боевыми комбо и менять внешний вид с помощью костюмов.

Механики и особенности

  • Разломы Бездны: случайные события на карте, откуда появляются древние демоны. Чтобы победить их и получить редкие награды, нужно собирать команду игроков.

  • Поддержка портретного и альбомного режима управления,

  • Графика на уровне PC-игр, по словам разработчиков,

  • Межсерверные дуэлибитвы гильдий и PvP в открытом мире,

  • Рейтинговая система для соревновательного прогресса.

Региональные особенности

Интересно, что в App Store не создана страница для игроков из России, хотя в Google Play присутствует русский перевод описания и изображений. Это может указывать на различия в доступности проекта для разных регионов.


Итоги

ATHENA: Blood Twins — амбициозный MMORPG-проект, сочетающий богатый мирглубокую боевую систему и широкие PvP-возможности. Если вы ищете фэнтезийную RPG с динамичным контентом и командными сражениями — стоит присмотреться к этой игре и пройти предрегистрацию уже сейчас.

Категория:
Новости / Новинки
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