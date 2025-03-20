ATHENA: Blood Twins — мрачная MMORPG с богами, демонами и масштабным PvP
Издатель Efun Company открыл страницы своей новой MMORPG — ATHENA: Blood Twins — в App Store и Google Play. Игра обещает глубокий сюжет, масштабный мир и эпические сражения. Релиз назначен на 15 мая 2025 года, а сейчас уже доступна предрегистрация.
Сеттинг и сюжет
Игроки окажутся в тёмном фэнтезийном мире павших богов, где разворачивается борьба с титанами, драконами и демонами. Ваша задача — отыскать древние артефакты и спасти мир от разрушения.
Классы и кастомизация
В игре доступны четыре класса:
Воин
Маг
Лучница
Жрица
Каждого героя можно прокачивать, экспериментировать с боевыми комбо и менять внешний вид с помощью костюмов.
Механики и особенности
Разломы Бездны: случайные события на карте, откуда появляются древние демоны. Чтобы победить их и получить редкие награды, нужно собирать команду игроков.
Поддержка портретного и альбомного режима управления,
Графика на уровне PC-игр, по словам разработчиков,
Межсерверные дуэли, битвы гильдий и PvP в открытом мире,
Рейтинговая система для соревновательного прогресса.
Региональные особенности
Интересно, что в App Store не создана страница для игроков из России, хотя в Google Play присутствует русский перевод описания и изображений. Это может указывать на различия в доступности проекта для разных регионов.
Итоги
ATHENA: Blood Twins — амбициозный MMORPG-проект, сочетающий богатый мир, глубокую боевую систему и широкие PvP-возможности. Если вы ищете фэнтезийную RPG с динамичным контентом и командными сражениями — стоит присмотреться к этой игре и пройти предрегистрацию уже сейчас.