ATHENA: Blood Twins — мрачная MMORPG с богами, демонами и масштабным PvP

Издатель Efun Company открыл страницы своей новой MMORPG — ATHENA: Blood Twins — в App Store и Google Play. Игра обещает глубокий сюжет, масштабный мир и эпические сражения. Релиз назначен на 15 мая 2025 года, а сейчас уже доступна предрегистрация.

Сеттинг и сюжет

Игроки окажутся в тёмном фэнтезийном мире павших богов, где разворачивается борьба с титанами, драконами и демонами. Ваша задача — отыскать древние артефакты и спасти мир от разрушения.





Классы и кастомизация

В игре доступны четыре класса:

Воин

Маг

Лучница

Жрица

Каждого героя можно прокачивать, экспериментировать с боевыми комбо и менять внешний вид с помощью костюмов.

Механики и особенности

Разломы Бездны : случайные события на карте, откуда появляются древние демоны . Чтобы победить их и получить редкие награды , нужно собирать команду игроков .

Поддержка портретного и альбомного режима управления,

Графика на уровне PC-игр , по словам разработчиков,

Межсерверные дуэли , битвы гильдий и PvP в открытом мире ,

Рейтинговая система для соревновательного прогресса.

Региональные особенности

Интересно, что в App Store не создана страница для игроков из России, хотя в Google Play присутствует русский перевод описания и изображений. Это может указывать на различия в доступности проекта для разных регионов.





Итоги

ATHENA: Blood Twins — амбициозный MMORPG-проект, сочетающий богатый мир, глубокую боевую систему и широкие PvP-возможности. Если вы ищете фэнтезийную RPG с динамичным контентом и командными сражениями — стоит присмотреться к этой игре и пройти предрегистрацию уже сейчас.