Timelie — стелс-головоломка о побеге из виртуального мира вышла на Android

В декабре прошлого года стало известно, что студия Snapbreak работает над портом Timelie на мобильные устройства. И вот 26 марта 2025 года вышла ранняя версия для Android — она доступна в Google Play всех стран, включая Россию. К сожалению, iOS-версия пока остаётся вне поля зрения — даже страницы с предрегистрацией нет.





Игроки могут бесплатно скачать демоверсию, а затем — при желании — приобрести полную версию за 590 рублей.

Локализация и технические детали

Мобильная версия предлагает:

Русскую локализацию ,

Графические пресеты на выбор ,

Систему достижений.

Геймплей и вдохновение

Timelie — это стелс-головоломка, в которой игрок управляет временем и координирует действия двух персонажей: девочки и её верного кота. Их цель — выбраться из абстрактного мира, где за ними охотятся зловещие враги.

Особенности геймплея:

Игровой процесс вдохновлён проектами вроде Hitman GO и Lara Croft GO ,

Однако в отличие от них, уровни здесь объединены сюжетом и сопровождаются атмосферным саундтреком ,

Игроки могут перематывать время вперёд и назад , корректируя свои действия и избегая столкновений с врагами,

Параллельное управление девочкой и котом позволяет создавать тактические ситуации: отвлечение охраны, синхронные перемещения и поиск путей к свободе.

Итоги

Timelie — это умная, стильная и эмоциональная головоломка, которая теперь доступна и на Android. Если вы любите стелс, стратегию и необычные механики управления временем — этот проект определённо заслуживает внимания. Остаётся только дождаться выхода iOS-версии.