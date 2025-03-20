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Timelie — стелс-головоломка о побеге из виртуального мира вышла на Android


В декабре прошлого года стало известно, что студия Snapbreak работает над портом Timelie на мобильные устройства. И вот 26 марта 2025 года вышла ранняя версия для Android — она доступна в Google Play всех стран, включая Россию. К сожалению, iOS-версия пока остаётся вне поля зрения — даже страницы с предрегистрацией нет.


Игроки могут бесплатно скачать демоверсию, а затем — при желании — приобрести полную версию за 590 рублей.

Локализация и технические детали

Мобильная версия предлагает:

  • Русскую локализацию,

  • Графические пресеты на выбор,

  • Систему достижений.

Геймплей и вдохновение

Timelie — это стелс-головоломка, в которой игрок управляет временем и координирует действия двух персонажей: девочки и её верного кота. Их цель — выбраться из абстрактного мира, где за ними охотятся зловещие враги.

Особенности геймплея:

  • Игровой процесс вдохновлён проектами вроде Hitman GO и Lara Croft GO,

  • Однако в отличие от них, уровни здесь объединены сюжетом и сопровождаются атмосферным саундтреком,

  • Игроки могут перематывать время вперёд и назад, корректируя свои действия и избегая столкновений с врагами,

  • Параллельное управление девочкой и котом позволяет создавать тактические ситуации: отвлечение охраны, синхронные перемещения и поиск путей к свободе.

Итоги

Timelie — это умная, стильная и эмоциональная головоломка, которая теперь доступна и на Android. Если вы любите стелс, стратегию и необычные механики управления временем — этот проект определённо заслуживает внимания. Остаётся только дождаться выхода iOS-версии.

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Новости / Новинки
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