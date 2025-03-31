Etheria: Restart — футуристическая аниме-RPG готовится к релизу
После череды тестов игра Etheria: Restart выходит на финишную прямую: в настоящий момент проходит предрегистрация через App Store, Google Play и Steam в России и других странах. Ожидаемая дата релиза — 5 июня 2025 года.
Отличная новость для русскоязычных игроков — игра получит официальную локализацию на русский язык.
Бонусы за предрегистрацию
Игроки, оформившие предрегистрацию, получат на релизе:
Кристаллы гидры,
Прототипы анимы,
Эксклюзивную рамку для аватара,
Костюмы для главного героя.
Сюжет и геймплей
В Etheria: Restart вы играете за Гиперсвязывателя — ключевого персонажа, отправляющегося в путешествие по футуристическому миру Эфирии. В вашем распоряжении:
Команда аниме-девушек, каждая со своими способностями,
Пошаговые бои с возможностью давать команды в реальном времени,
Разнообразные режимы, включая PvE-истории и PvP-сражения.
Техническая реализация
Игра разработана на Unreal Engine, что обеспечивает:
Реалистичное освещение и тени,
Анимированные кат-сцены и ультимейты,
Кинематографичную камеру, усиливающую эффект погружения в сражения.
Итоги
Etheria: Restart обещает стать ярким представителем жанра аниме-RPG с визуальной проработкой уровня AAA и захватывающей боевой системой. Благодаря официальной поддержке русского языка, разнообразному контенту и высокому качеству исполнения, проект уже сейчас вызывает интерес у геймеров по всему миру. Не упустите шанс — оформите предрегистрацию и получите стартовые награды!