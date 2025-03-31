Etheria: Restart — футуристическая аниме-RPG готовится к релизу

После череды тестов игра Etheria: Restart выходит на финишную прямую: в настоящий момент проходит предрегистрация через App Store, Google Play и Steam в России и других странах. Ожидаемая дата релиза — 5 июня 2025 года.





Отличная новость для русскоязычных игроков — игра получит официальную локализацию на русский язык.

Бонусы за предрегистрацию

Игроки, оформившие предрегистрацию, получат на релизе:

Кристаллы гидры ,

Прототипы анимы ,

Эксклюзивную рамку для аватара ,

Костюмы для главного героя.

Сюжет и геймплей

В Etheria: Restart вы играете за Гиперсвязывателя — ключевого персонажа, отправляющегося в путешествие по футуристическому миру Эфирии. В вашем распоряжении:

Команда аниме-девушек , каждая со своими способностями,

Пошаговые бои с возможностью давать команды в реальном времени ,

Разнообразные режимы, включая PvE-истории и PvP-сражения.

Техническая реализация

Игра разработана на Unreal Engine, что обеспечивает:

Реалистичное освещение и тени ,

Анимированные кат-сцены и ультимейты ,

Кинематографичную камеру, усиливающую эффект погружения в сражения.

Итоги

Etheria: Restart обещает стать ярким представителем жанра аниме-RPG с визуальной проработкой уровня AAA и захватывающей боевой системой. Благодаря официальной поддержке русского языка, разнообразному контенту и высокому качеству исполнения, проект уже сейчас вызывает интерес у геймеров по всему миру. Не упустите шанс — оформите предрегистрацию и получите стартовые награды!