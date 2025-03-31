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Etheria: Restart — футуристическая аниме-RPG готовится к релизу


После череды тестов игра Etheria: Restart выходит на финишную прямую: в настоящий момент проходит предрегистрация через App StoreGoogle Play и Steam в России и других странах. Ожидаемая дата релиза — 5 июня 2025 года.


Отличная новость для русскоязычных игроков — игра получит официальную локализацию на русский язык.

Бонусы за предрегистрацию

Игроки, оформившие предрегистрацию, получат на релизе:

  • Кристаллы гидры,

  • Прототипы анимы,

  • Эксклюзивную рамку для аватара,

  • Костюмы для главного героя.

Сюжет и геймплей

В Etheria: Restart вы играете за Гиперсвязывателя — ключевого персонажа, отправляющегося в путешествие по футуристическому миру Эфирии. В вашем распоряжении:

  • Команда аниме-девушек, каждая со своими способностями,

  • Пошаговые бои с возможностью давать команды в реальном времени,

  • Разнообразные режимы, включая PvE-истории и PvP-сражения.

Техническая реализация

Игра разработана на Unreal Engine, что обеспечивает:

  • Реалистичное освещение и тени,

  • Анимированные кат-сцены и ультимейты,

  • Кинематографичную камеру, усиливающую эффект погружения в сражения.

Итоги

Etheria: Restart обещает стать ярким представителем жанра аниме-RPG с визуальной проработкой уровня AAA и захватывающей боевой системой. Благодаря официальной поддержке русского языка, разнообразному контенту и высокому качеству исполнения, проект уже сейчас вызывает интерес у геймеров по всему миру. Не упустите шанс — оформите предрегистрацию и получите стартовые награды!

Категория:
Новости / Новинки
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