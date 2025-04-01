Mercenary Children — аниме-idle RPG с глубокой системой синергии и прокачки
Корейский издатель NBOXGAMES запустил пробное тестирование Mercenary Children на Android. Это аниме-стилизованная idle-RPG, в которой игрокам предстоит собирать команду героев, настраивать боевые расстановки и развивать свою армию через уникальную систему усилений.
Герои, классы и синергия
На старте игрокам доступны разнообразные персонажи, каждый из которых относится к определённой стихии и классу. Цель — создать синергию между бойцами, чтобы побеждать боссов и проходить уровни эффективнее.
Доступные классы:
Рыцарь
Разбойник
Лучник
Волшебник
Жрец
По мере прохождения открываются новые механики:
Призыв героев,
Подземелья,
Рейды на боссов,
Сезонный боевой пропуск с квестами и наградами.
Уникальная система прокачки
Особенность Mercenary Children — прокачка происходит по фракциям. Вы вкладываете золото в усиление целой фракции, что повышает:
Атаку
Защиту
Здоровье и другие ключевые параметры всех героев этой фракции.
Кроме того:
У персонажей есть уровни редкости,
Максимальный уровень прокачки — 500,
Требуется собирать и улучшать экипировку.
Тактическое построение отряда
Перед сражениями игрок вручную расставляет бойцов по позициям. Это важно, так как:
Правильное размещение активирует пассивные усиления союзников,
Игра подскажет, если герой стоит не на своём месте (цветовое обозначение).
Итоги
Mercenary Children — это не просто idle-RPG, а глубокий стратегический проект с прокачкой классов, тактическими сражениями и богатым аниме-визуалом. Игра отлично подойдёт поклонникам проектов с автоматическим боем, но продуманной стратегией. Ожидается, что после теста игра появится в других регионах.