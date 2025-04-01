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Mercenary Children — аниме-idle RPG с глубокой системой синергии и прокачки


Корейский издатель NBOXGAMES запустил пробное тестирование Mercenary Children на Android. Это аниме-стилизованная idle-RPG, в которой игрокам предстоит собирать команду героев, настраивать боевые расстановки и развивать свою армию через уникальную систему усилений.

Герои, классы и синергия

На старте игрокам доступны разнообразные персонажи, каждый из которых относится к определённой стихии и классу. Цель — создать синергию между бойцами, чтобы побеждать боссов и проходить уровни эффективнее.

Доступные классы:

  • Рыцарь

  • Разбойник

  • Лучник

  • Волшебник

  • Жрец

По мере прохождения открываются новые механики:

  • Призыв героев,

  • Подземелья,

  • Рейды на боссов,

  • Сезонный боевой пропуск с квестами и наградами.

Уникальная система прокачки

Особенность Mercenary Children — прокачка происходит по фракциям. Вы вкладываете золото в усиление целой фракции, что повышает:

  • Атаку

  • Защиту

  • Здоровье и другие ключевые параметры всех героев этой фракции.

Кроме того:

  • У персонажей есть уровни редкости,

  • Максимальный уровень прокачки — 500,

  • Требуется собирать и улучшать экипировку.

Тактическое построение отряда

Перед сражениями игрок вручную расставляет бойцов по позициям. Это важно, так как:

  • Правильное размещение активирует пассивные усиления союзников,

  • Игра подскажет, если герой стоит не на своём месте (цветовое обозначение).

Итоги

Mercenary Children — это не просто idle-RPG, а глубокий стратегический проект с прокачкой классов, тактическими сражениями и богатым аниме-визуалом. Игра отлично подойдёт поклонникам проектов с автоматическим боем, но продуманной стратегией. Ожидается, что после теста игра появится в других регионах.

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Новости / Новинки
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