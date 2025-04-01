Mercenary Children — аниме-idle RPG с глубокой системой синергии и прокачки

Корейский издатель NBOXGAMES запустил пробное тестирование Mercenary Children на Android. Это аниме-стилизованная idle-RPG, в которой игрокам предстоит собирать команду героев, настраивать боевые расстановки и развивать свою армию через уникальную систему усилений.

Герои, классы и синергия

На старте игрокам доступны разнообразные персонажи, каждый из которых относится к определённой стихии и классу. Цель — создать синергию между бойцами, чтобы побеждать боссов и проходить уровни эффективнее.

Доступные классы:

Рыцарь

Разбойник

Лучник

Волшебник

Жрец

По мере прохождения открываются новые механики:

Призыв героев ,

Подземелья ,

Рейды на боссов ,

Сезонный боевой пропуск с квестами и наградами.

Уникальная система прокачки

Особенность Mercenary Children — прокачка происходит по фракциям. Вы вкладываете золото в усиление целой фракции, что повышает:

Атаку

Защиту

Здоровье и другие ключевые параметры всех героев этой фракции.

Кроме того:

У персонажей есть уровни редкости ,

Максимальный уровень прокачки — 500 ,

Требуется собирать и улучшать экипировку.

Тактическое построение отряда

Перед сражениями игрок вручную расставляет бойцов по позициям. Это важно, так как:

Правильное размещение активирует пассивные усиления союзников ,

Игра подскажет, если герой стоит не на своём месте (цветовое обозначение).

Итоги

Mercenary Children — это не просто idle-RPG, а глубокий стратегический проект с прокачкой классов, тактическими сражениями и богатым аниме-визуалом. Игра отлично подойдёт поклонникам проектов с автоматическим боем, но продуманной стратегией. Ожидается, что после теста игра появится в других регионах.