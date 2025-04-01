Countryball: World 1930 — сатирическая стратегия с альтернативной историей
Студия SHN Games работает над новой стратегией в стиле countryball — Countryball: World 1930. Игра уже заявлена для Android и PC, а в будущем, возможно, появится и на iOS. Проект отправит игроков в эпоху 1930-х годов, охватывая ключевые события, в том числе преддверие и ход Второй мировой войны.
Что обещают разработчики
Игрокам дадут возможность управлять различными странами, включая:
Советский Союз,
Германию,
Великобританию,
Финляндию,
Японию,
Китай и другие.
Также можно будет создать собственного кантрибола, настроив внешний вид и флаг. Несмотря на мультяшную графику и юмористический стиль, игра затрагивает серьёзные исторические темы, позволяя даже переписать некоторые события. Например, предотвратить вторжение Японии в Китай или не дать Германии начать Вторую мировую.
Геймплейные особенности
Одиночная игра (мультиплеер не планируется),
Русский язык в списке поддерживаемых,
Управление страной с возможностью:
Расширять территории,
Тренировать войска,
Вести дипломатические переговоры,
Улучшать кантриболов с помощью скиллов и перков,
Нанимать генералов и оснащать их легендарными предметами.
Кампании и альтернативная история
Countryball: World 1930 предложит сюжетные кампании, основанные на реальных и альтернативных исторических периодах. Такой подход не только делает игру интересной, но и позволяет взглянуть на прошлое с ироничной точки зрения.
Когда ждать?
Дата релиза пока не объявлена, но ожидания высоки — стиль кантриболов остаётся популярным, а свежий взгляд на стратегические игры с элементами юмора и истории может привлечь широкую аудиторию.
Если вы любите мемные стратегии, альтернативную историю и тактильный геймплей с глобальной картой, Countryball: World 1930 — определённо стоит добавить в список ожиданий.