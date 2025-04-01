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Countryball: World 1930 — сатирическая стратегия с альтернативной историей


Студия SHN Games работает над новой стратегией в стиле countryball — Countryball: World 1930. Игра уже заявлена для Android и PC, а в будущем, возможно, появится и на iOS. Проект отправит игроков в эпоху 1930-х годов, охватывая ключевые события, в том числе преддверие и ход Второй мировой войны.

Что обещают разработчики

Игрокам дадут возможность управлять различными странами, включая:

  • Советский Союз,

  • Германию,

  • Великобританию,

  • Финляндию,

  • Японию,

  • Китай и другие.

Также можно будет создать собственного кантрибола, настроив внешний вид и флаг. Несмотря на мультяшную графику и юмористический стиль, игра затрагивает серьёзные исторические темы, позволяя даже переписать некоторые события. Например, предотвратить вторжение Японии в Китай или не дать Германии начать Вторую мировую.


Геймплейные особенности

  • Одиночная игра (мультиплеер не планируется),

  • Русский язык в списке поддерживаемых,

  • Управление страной с возможностью:

    • Расширять территории,

    • Тренировать войска,

    • Вести дипломатические переговоры,

    • Улучшать кантриболов с помощью скиллов и перков,

    • Нанимать генералов и оснащать их легендарными предметами.

Кампании и альтернативная история

Countryball: World 1930 предложит сюжетные кампании, основанные на реальных и альтернативных исторических периодах. Такой подход не только делает игру интересной, но и позволяет взглянуть на прошлое с ироничной точки зрения.


Когда ждать?

Дата релиза пока не объявлена, но ожидания высоки — стиль кантриболов остаётся популярным, а свежий взгляд на стратегические игры с элементами юмора и истории может привлечь широкую аудиторию.


Если вы любите мемные стратегии, альтернативную историю и тактильный геймплей с глобальной картой, Countryball: World 1930 — определённо стоит добавить в список ожиданий.

Категория:
Новости / Новинки
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