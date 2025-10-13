Mini Airways: когда стресс от пробок переносится в небо

Если вы когда-нибудь мечтали почувствовать себя авиадиспетчером, но не хотели вникать в тонны профессиональных терминов и документов, то Mini Airways — именно то, что вам нужно. Эта игра не просто симулятор: она превращает управление воздушным движением в стильную и затягивающую головоломку, идеально подходящую для коротких игровых сессий.





После успеха на PC, где релиз состоялся 31 июля 2024 года и собрал множество положительных отзывов, разработчики готовят мобильную версию. Ожидается, что она появится в App Store и Google Play 18 июня 2025 года. Предрегистрация уже открыта.

Что известно о мобильной версии

Издатель: Erabit Studios

Android-версия почему-то помечена как "Premium", хотя в Play Market указано "Есть реклама" — возможно, нас ждёт компромисс между платной и F2P-моделью.

iOS-версия обойдётся в 449 рублей .

Русский язык пока не заявлен, что немного странно, учитывая, что в версии для ПК он есть.

Геймплей, в который легко втянуться

Mini Airways — это минималистичный, но при этом удивительно напряжённый симулятор. Ваша задача — направлять самолёты на взлёт и посадку, не допустив ни одной катастрофы. Звучит просто, но стоит добавить:

15 международных аэропортов : от Лондона до Токио,

Апгрейды для каждого аэропорта (их больше 10 видов),

Непредсказуемые исторические события ,

Плохая погода, неадекватные новички-пилоты и даже птицы-самоубийцы, летящие прямо в двигатель.

Каждый элемент геймплея добавляет остроты и требует сосредоточенности. Это тот случай, когда простая механика рождает настоящие моменты паники и триумфа.

Почему стоит ждать

Игру хвалят за лёгкость в освоении и бодрый темп. Она не перегружает лишними элементами, но и не даёт расслабиться. Подходит идеально для "ещё одной партии в метро" — и это, пожалуй, лучшее, что можно сказать про мобильную игру.





Вывод

Mini Airways — отличный пример того, как простая идея в правильной подаче превращается в удовольствие. На мобильных устройствах она вполне может обрести вторую жизнь — ещё более популярную и доступную.





Если вы хотите игру, которая одновременно расслабляет и держит в тонусе, обязательно оформите предрегистрацию. И да, внимательно следите за этими птицами.