A Space for the Unbound — медитативная история о взрослении теперь на iOS

Наконец-то игра A Space for the Unbound добралась до App Store. Теперь каждый желающий может бесплатно пройти первую главу, которая служит прологом. Для открытия полной версии потребуется разовая покупка за 1290 рублей. Да, цена выше, чем в Steam (710 рублей без скидки), но для мобильных игроков добавлена полная поддержка русского языка.





О чём игра?

Это атмосферная линейная адвенчура, рассказывающая две параллельные истории, переплетённые темой взросления, поиска себя и внутренней свободы. Сюжет затрагивает глубокие социальные и личные вопросы, заставляя задуматься: а на своём ли ты пути и кто вправе решать твою судьбу?

Локации и персонажи проработаны настолько тщательно, что граница между реальностью и игрой стирается. А ещё вы можете гладить котиков и даже давать им имена — что, согласитесь, приятно в любом нарративе.





Кому подойдёт

A Space for the Unbound — это игра для тех, кто:

Чувствует, что потерял себя в рутине ,

Ищет истории, которые трогают душу ,

Ценит ручную пиксельную графику и медитативную подачу ,

Готов остановиться и задуматься о жизни, выборе и переменах.

Если вы проникнетесь атмосферой игры, обязательно загляните в веб-тун "A Space for the Unbound: Broken Memories" — он дополняет и расширяет вселенную.

Итоги

A Space for the Unbound — это не просто красивая пиксельная история, а нежная, тёплая и честная игра о жизни. Да, за мобильную версию придётся заплатить больше, но эмоции и мысли, которые она вызывает, стоят каждой копейки.