Dragonfist Ascendant — аниме beat 'em up, который не боится быть другим

Честно говоря, не каждый день натыкаешься на мобильную игру, которая не пытается быть очередной аниме-грачой. Dragonfist Ascendant — это свежий взгляд на жанр beat 'em up в аниме-обёртке, и пусть проект не дотягивает до Streets of Rage 4 ни по бюджету, ни по механикам, он точно заслуживает внимания.





Игра уже доступна на Android через Play Market почти во всех странах, включая Россию. Об iOS-версии пока ничего не слышно.

Геймплей и прогрессия

Каждая миссия оценивается по трёхзвёздочной системе:

Пройти уровень до конца,

Сохранить не менее 20% HP ,

Завершить уровень с таймером не меньше 90 секунд.

За выполнение этих условий игроки получают материалы для прокачки и фрагменты персонажей. Приятно, что всё управление ручное — никаких idle-автобоев, всё зависит только от ваших пальцев и реакции.





PvP и ранговые бои

Кроме PvE-миссий, Dragonfist Ascendant предлагает полноценные PvP-арены, где игроки со всего мира сражаются за ранги — от новичка до короля. За победы можно получить эксклюзивные титулы и награды, поднимая свою репутацию в глобальной таблице лидеров.

Стоит ли играть?

Если вам надоели однотипные гачи и хочется старой школы с ручным управлением и честным боем, Dragonfist Ascendant — хороший вариант. Он не идеален, но ощущается как искренний проект, сделанный с любовью к жанру.





Возможно, именно с таких игр начинается возвращение beat 'em up-боевиков на мобильные платформы.