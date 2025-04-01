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Auroria: a playful journey — открытый мир с милыми питомцами и приключениями


Разработчики Auroria: a playful journey представили новый трейлер, приуроченный к запуску предрегистрации. Однако пока что страница в App Store не открыта, и пройти регистрацию можно только через Google Play и официальный сайт. Правда, при попытке зарегистрироваться на сайте возникает ошибка — возможно, дело в ограничении по IP (регистрация проходит только в Юго-Восточной Азии) или во временных технических сбоях.

Награды за предрегистрацию

После релиза в мае на iOS и Android, игроки получат:

  • 200 бриллиантов,

  • 2000 монет,

А если количество регистраций вырастет, добавятся:

  • 3 эликсира,

  • 1 зелье воскрешения Chuchu,

  • 1 Banging Chuchu,

  • 1 Workbee Wave.

Геймплей: питомцы и открытый мир

Auroria предлагает систему, вдохновлённую Palworld. В игре вы будете:

  • Собирать и тренировать инопланетных питомцев,

  • Взаимодействовать с ними — общаться, развивать навыки,

  • Выполнять задачи с их помощью: строительство, фермерство, добыча ресурсов и даже сражения.

Мир Auroria — это бескрайнее открытое пространство, где каждый питомец выполняет уникальную функцию. Например:

  • Один ищет полезные ресурсы,

  • Другой помогает на строительной площадке,

  • А третий станет вашим защитником в бою.

Стоит ли ждать?

Если вы ищете уютное приключение с элементами симулятора и ролевой игры, а также любите милых существ и исследование мира — Auroria: a playful journey может стать отличным дополнением в ваш мобильный список. Следите за обновлениями, особенно если откроется предрегистрация в вашем регионе.

Категория:
Новости / Новинки
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