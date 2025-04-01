Auroria: a playful journey — открытый мир с милыми питомцами и приключениями
Разработчики Auroria: a playful journey представили новый трейлер, приуроченный к запуску предрегистрации. Однако пока что страница в App Store не открыта, и пройти регистрацию можно только через Google Play и официальный сайт. Правда, при попытке зарегистрироваться на сайте возникает ошибка — возможно, дело в ограничении по IP (регистрация проходит только в Юго-Восточной Азии) или во временных технических сбоях.
Награды за предрегистрацию
После релиза в мае на iOS и Android, игроки получат:
200 бриллиантов,
2000 монет,
А если количество регистраций вырастет, добавятся:
3 эликсира,
1 зелье воскрешения Chuchu,
1 Banging Chuchu,
1 Workbee Wave.
Геймплей: питомцы и открытый мир
Auroria предлагает систему, вдохновлённую Palworld. В игре вы будете:
Собирать и тренировать инопланетных питомцев,
Взаимодействовать с ними — общаться, развивать навыки,
Выполнять задачи с их помощью: строительство, фермерство, добыча ресурсов и даже сражения.
Мир Auroria — это бескрайнее открытое пространство, где каждый питомец выполняет уникальную функцию. Например:
Один ищет полезные ресурсы,
Другой помогает на строительной площадке,
А третий станет вашим защитником в бою.
Стоит ли ждать?
Если вы ищете уютное приключение с элементами симулятора и ролевой игры, а также любите милых существ и исследование мира — Auroria: a playful journey может стать отличным дополнением в ваш мобильный список. Следите за обновлениями, особенно если откроется предрегистрация в вашем регионе.