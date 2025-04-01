Find Joe: Lumen — необычная sci-fi головоломка, где решения важнее монет

25 февраля 2025 года студия Creative Soft выпустила мобильную игру Find Joe: Lumen на Android. С тех пор проект успел набрать более 10 000 загрузок и среднюю оценку 4,7 из 5. А 6 апреля вышла и iOS-версия, доступная в России и других странах. Игра распространяется бесплатно, но включает встроенные покупки — за реальные деньги можно купить монеты для подсказок или отключить рекламу.

Геймплей и сюжет

Find Joe: Lumen — это point & click-головоломка с элементами приключения и мини-играми, вдохновлёнными классикой вроде Donkey Kong с NES. Вас ждёт необычное приключение с учёным по имени Майк и ИИ с эмоциями — Люменом. Вместе они путешествуют по разрушенному миру, где роботы восстали против человечества, а страх охватил всё общество.





Особенность игры — моральные выборы. Ваши действия влияют на концовку:

Станете ли вы защитником человечества ?

Или выберете сторону искусственного разума?

Что говорят игроки

Уникальный геймплей , которого не хватает в мобильных маркетах,

Возможность дойти до финала без доната ,

Интересная подача сюжета и атмосфера ретро-футуризма.

Итоги

Find Joe: Lumen — это не просто головоломка, а интерактивное sci-fi-приключение с элементами выбора и философскими вопросами. Если вы устали от однотипных игр и ищете что-то с душой и смыслом, эта игра точно заслуживает места на вашем устройстве.