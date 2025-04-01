android-1.ru / Новости / Новинки / Find Joe: Lumen — необычная sci-fi головоломка, где решения важнее монет

Find Joe: Lumen — необычная sci-fi головоломка, где решения важнее монет


25 февраля 2025 года студия Creative Soft выпустила мобильную игру Find Joe: Lumen на Android. С тех пор проект успел набрать более 10 000 загрузок и среднюю оценку 4,7 из 5. А 6 апреля вышла и iOS-версия, доступная в России и других странах. Игра распространяется бесплатно, но включает встроенные покупки — за реальные деньги можно купить монеты для подсказок или отключить рекламу.

Геймплей и сюжет

Find Joe: Lumen — это point & click-головоломка с элементами приключения и мини-играми, вдохновлёнными классикой вроде Donkey Kong с NES. Вас ждёт необычное приключение с учёным по имени Майк и ИИ с эмоциями — Люменом. Вместе они путешествуют по разрушенному миру, где роботы восстали против человечества, а страх охватил всё общество.


Особенность игры — моральные выборы. Ваши действия влияют на концовку:

  • Станете ли вы защитником человечества?

  • Или выберете сторону искусственного разума?

Что говорят игроки

  • Уникальный геймплей, которого не хватает в мобильных маркетах,

  • Возможность дойти до финала без доната,

  • Интересная подача сюжета и атмосфера ретро-футуризма.

Итоги

Find Joe: Lumen — это не просто головоломка, а интерактивное sci-fi-приключение с элементами выбора и философскими вопросами. Если вы устали от однотипных игр и ищете что-то с душой и смыслом, эта игра точно заслуживает места на вашем устройстве.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
0
Читайте также:
Truck Masters: World Simulator — симулятор дальнобойщика с амбициями и нюансами
Truck Masters: World Simulator — симулятор дальнобойщика с амбициями и нюансами
The Last Interstellar Traveler — стратегия с мехами, стройкой и сюжетным выбором
The Last Interstellar Traveler — стратегия с мехами, стройкой и сюжетным выбором
A Space for the Unbound — медитативная история о взрослении теперь на iOS
A Space for the Unbound — медитативная история о взрослении теперь на iOS
Dragonfist Ascendant — аниме beat 'em up, который не боится быть другим
Dragonfist Ascendant — аниме beat 'em up, который не боится быть другим
Countryball: World 1930 — сатирическая стратегия с альтернативной историей
Countryball: World 1930 — сатирическая стратегия с альтернативной историей
Mini Airways: когда стресс от пробок переносится в небо
Mini Airways: когда стресс от пробок переносится в небо
Mercenary Children — аниме-idle RPG с глубокой системой синергии и прокачки
Mercenary Children — аниме-idle RPG с глубокой системой синергии и прокачки
Etheria: Restart — футуристическая аниме-RPG готовится к релизу
Etheria: Restart — футуристическая аниме-RPG готовится к релизу
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив