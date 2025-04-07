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The Last Interstellar Traveler — стратегия с мехами, стройкой и сюжетным выбором


На мобильных устройствах появилась новая онлайн-стратегия The Last Interstellar Traveler, сочетающая в себе элементы RTS, градостроительства и мультиплеера. Пока что игра доступна только в Google Play Индонезии, где проходит софт-запуск. Об iOS-версии информации пока нет.

Геймплей: от одного меха — к собственной базе

Изначально игрок управляет одним меха-роботом, исследуя чужую планету и сражаясь с местной фауной. Управление — полностью ручное, что добавляет динамики и требует внимательности.

Со временем игра эволюционирует:

  • Открываются элементы градостроительства,

  • Появляется кооперация с другими игроками,

  • Добавляется масштабный PvP и PvE-контент.

Особенности и глубина

  • 3D-роботы с футуристичным дизайном — от снайперов до танков, каждый со своей ролью в команде,

  • Разнообразные биомы и ландшафты: пустоши, полярные регионы, джунгли,

  • Сюжет с развилками — ваши решения влияют на дальнейшее развитие истории и концовку,

  • Онлайн-контент: совместные рейды, осады и битвы за ресурсы.

Стоит ли ждать глобального релиза?

Если вы фанат научной фантастики, меха-роботов и стратегического планирования, The Last Interstellar Traveler уже сейчас выглядит перспективно. А при условии дальнейшего развития и выхода на другие регионы — может стать настоящим хитом среди мобильных RTS-проектов.

Категория:
Новости / Новинки
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