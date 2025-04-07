The Last Interstellar Traveler — стратегия с мехами, стройкой и сюжетным выбором
На мобильных устройствах появилась новая онлайн-стратегия The Last Interstellar Traveler, сочетающая в себе элементы RTS, градостроительства и мультиплеера. Пока что игра доступна только в Google Play Индонезии, где проходит софт-запуск. Об iOS-версии информации пока нет.
Геймплей: от одного меха — к собственной базе
Изначально игрок управляет одним меха-роботом, исследуя чужую планету и сражаясь с местной фауной. Управление — полностью ручное, что добавляет динамики и требует внимательности.
Со временем игра эволюционирует:
Открываются элементы градостроительства,
Появляется кооперация с другими игроками,
Добавляется масштабный PvP и PvE-контент.
Особенности и глубина
3D-роботы с футуристичным дизайном — от снайперов до танков, каждый со своей ролью в команде,
Разнообразные биомы и ландшафты: пустоши, полярные регионы, джунгли,
Сюжет с развилками — ваши решения влияют на дальнейшее развитие истории и концовку,
Онлайн-контент: совместные рейды, осады и битвы за ресурсы.
Стоит ли ждать глобального релиза?
Если вы фанат научной фантастики, меха-роботов и стратегического планирования, The Last Interstellar Traveler уже сейчас выглядит перспективно. А при условии дальнейшего развития и выхода на другие регионы — может стать настоящим хитом среди мобильных RTS-проектов.