Truck Masters: World Simulator — симулятор дальнобойщика с амбициями и нюансами

6 апреля 2025 года состоялся релиз Truck Masters: World Simulator — мобильного симулятора дальнобойщика, который уже доступен в Play Market 247 стран, включая Россию. Что касается iOS-версии, то её примерная дата релиза — 15 апреля.

Геймплей и особенности

На старте игрок создаёт собственную логистическую компанию, после чего пересаживается за руль тягача. Вид можно переключать с третьего на первое лицо, а управление — полностью ручное:

Газ и тормоз,

Переключение передач,

Поворотники, ручник, «аварийка», дальний свет, дворники и т.д.

Навигация происходит через GPS, а штрафов за нарушение ПДД — нет. Однако игроку придётся следить за следующими параметрами:

Уровень голода,

Усталость водителя,

Прочность машины,

Остаток топлива.

Мир и перемещение

Хотя игра не предлагает полностью открытый мир, между регионами происходит плавная подгрузка локаций, что несколько снижает ощущение бесшовности, но позволяет проезжать биомы, вдохновлённые США — от пустынных шоссе до горных серпантинов.

Впечатления и нюансы

Truck Masters будет интересен тем, кто хочет расслабиться за рулём виртуального грузовика и поучаствовать в развитии логистического бизнеса. Однако стоит учитывать, что:

Некоторые AI-автомобили ведут себя странно : могут стоять на зелёный или ехать по тротуарам,

Механика не идеальна, но компенсируется атмосферой и продуманными деталями в кабине.

Вывод

Truck Masters: World Simulator — амбициозная попытка создать мобильную версию дальнобойного симулятора. Пока проект не без шероховатостей, но он уже предлагает неплохую глубину и атмосферу. Если вам хочется просто ехать по трассе под дождём — стоит попробовать.