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Looking for Aliens — ироничная «поисковая» головоломка добралась до iOS, на Android уже идёт предрегистрация


Студии Alawar и Plug in Digital объединились, чтобы перенести добрую и стильную головоломку Looking for Aliens на мобильные устройства. Как это часто бывает, первыми игру получили владельцы iOS — релиз уже состоялся в App Store России и других стран, и стоит игра всего 199 рублей (против 299 рублей за версию в Steam). А вот в Google Play пока проходит предрегистрация.

О чём игра?

Looking for Aliens — это не просто поиск предметов. Это ироничный и абсурдный взгляд пришельцев на Землю, её обитателей и наш странный повседневный быт. Вас ждут:

  • 25 уникальных локаций, нарисованных вручную,

  • Более 250 предметов и персонажей, которых нужно найти,

  • Юмор и инопланетный абсурд, обыгрывающий стереотипы о людях,

  • Подходит как для фанатов point & click, так и для новичков жанра.

Отзывы и сравнения

С момента выхода на ПК в 2021 году, игра собрала очень положительные отзывы в Steam. Её часто сравнивают с Hidden Folks, называя духовным наследником этой игры, но с собственным стилем и юмором.

Почему стоит попробовать?

  • Низкая цена на старте,

  • Полноценная и завершённая игра без доната,

  • Разнообразные уровни и мини-истории, зашитые в фоны,

  • Уютная атмосфера и ненавязчивый темп — идеально для коротких перерывов.

Если вы любите расслабляющие, но при этом умные и визуально стильные головоломкиLooking for Aliens стоит того, чтобы оказаться на вашем смартфоне. А если вы — пользователь Android, просто загляните в Google Play и оформите предрегистрацию, чтобы не пропустить релиз.

Категория:
Новости / Новинки
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