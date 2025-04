Looking for Aliens — ироничная «поисковая» головоломка добралась до iOS, на Android уже идёт предрегистрация

Студии Alawar и Plug in Digital объединились, чтобы перенести добрую и стильную головоломку Looking for Aliens на мобильные устройства. Как это часто бывает, первыми игру получили владельцы iOS — релиз уже состоялся в App Store России и других стран, и стоит игра всего 199 рублей (против 299 рублей за версию в Steam). А вот в Google Play пока проходит предрегистрация.

О чём игра?

Looking for Aliens — это не просто поиск предметов. Это ироничный и абсурдный взгляд пришельцев на Землю, её обитателей и наш странный повседневный быт. Вас ждут:

25 уникальных локаций , нарисованных вручную,

Более 250 предметов и персонажей , которых нужно найти,

Юмор и инопланетный абсурд , обыгрывающий стереотипы о людях,

Подходит как для фанатов point & click, так и для новичков жанра.

Отзывы и сравнения

С момента выхода на ПК в 2021 году, игра собрала очень положительные отзывы в Steam. Её часто сравнивают с Hidden Folks, называя духовным наследником этой игры, но с собственным стилем и юмором.

Почему стоит попробовать?

Низкая цена на старте,

Полноценная и завершённая игра без доната ,

Разнообразные уровни и мини-истории , зашитые в фоны,

Уютная атмосфера и ненавязчивый темп — идеально для коротких перерывов.

Если вы любите расслабляющие, но при этом умные и визуально стильные головоломки, Looking for Aliens стоит того, чтобы оказаться на вашем смартфоне. А если вы — пользователь Android, просто загляните в Google Play и оформите предрегистрацию, чтобы не пропустить релиз.