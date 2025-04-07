Jetpack Joyride Racing — дрифт, хаос и битвы на реактивных тачках от Halfbrick

Студия Halfbrick Studios решила расширить вселенную Jetpack Joyride, на этот раз в формате динамичной гоночной игры — Jetpack Joyride Racing. Разработчики уже запустили предрегистрацию в App Store и Google Play, а релиз состоится 20 июня 2025 года.

Геймплей: дрифт, ускорение и немного безумия

Jetpack Joyride Racing предлагает гонки на 6 игроков в реальном времени. Сражайтесь с игроками со всего мира или собирайте друзей в личное лобби. В этой игре каждая стена может стать преимуществом, а каждый поворот — испытанием.

Бесплатная загрузка ,

Подписка Halfbrick+ откроет: Новых гонщиков, Дополнительные трассы, И загадочные «потрясающие настройки».



Персонажи и кастомизация

Среди гонщиков — знакомые по оригинальной игре и новички:

Барри Стейкфрис ,

Дэн ,

Джози ,

Профессор Брэйнс ,

Робо Барри и другие.

Игроки смогут разблокировать и кастомизировать:

Гоночные корабли,

Внешний вид героев,

Трассы и визуальные эффекты, чтобы выделяться на дороге.

Трассы и фишки

На старте будет доступно 4 уникальных трассы, каждая с:

Опасными препятствиями,

Скрытыми маршрутами,

Тактическими зонами для обгона или защиты.

Бета-тест и доступ

Сейчас проходит закрытый бета-тест:

Для участия нужно заполнить анкету ,

Владельцы iOS могут попробовать загрузить игру через TestFlight , но доступ к серверам не гарантирован ,

На Android доступ получат только те, кто получит прямое приглашение через Play Market ,

Актуальные детали доступны в официальном Discord-канале Halfbrick.

Стоит ли ждать?

Если вы скучали по хаосу Jetpack Joyride и хотите адреналина с дрифтом — Jetpack Joyride Racing обещает подарить драйв, юмор и безумие в стиле Halfbrick. Уже сейчас можно оформить предрегистрацию, чтобы не пропустить старт гонки!