Jetpack Joyride Racing — дрифт, хаос и битвы на реактивных тачках от Halfbrick
Студия Halfbrick Studios решила расширить вселенную Jetpack Joyride, на этот раз в формате динамичной гоночной игры — Jetpack Joyride Racing. Разработчики уже запустили предрегистрацию в App Store и Google Play, а релиз состоится 20 июня 2025 года.
Геймплей: дрифт, ускорение и немного безумия
Jetpack Joyride Racing предлагает гонки на 6 игроков в реальном времени. Сражайтесь с игроками со всего мира или собирайте друзей в личное лобби. В этой игре каждая стена может стать преимуществом, а каждый поворот — испытанием.
Бесплатная загрузка,
Подписка Halfbrick+ откроет:
Новых гонщиков,
Дополнительные трассы,
И загадочные «потрясающие настройки».
Персонажи и кастомизация
Среди гонщиков — знакомые по оригинальной игре и новички:
Барри Стейкфрис,
Дэн,
Джози,
Профессор Брэйнс,
Робо Барри и другие.
Игроки смогут разблокировать и кастомизировать:
Гоночные корабли,
Внешний вид героев,
Трассы и визуальные эффекты, чтобы выделяться на дороге.
Трассы и фишки
На старте будет доступно 4 уникальных трассы, каждая с:
Опасными препятствиями,
Скрытыми маршрутами,
Тактическими зонами для обгона или защиты.
Бета-тест и доступ
Сейчас проходит закрытый бета-тест:
Для участия нужно заполнить анкету,
Владельцы iOS могут попробовать загрузить игру через TestFlight, но доступ к серверам не гарантирован,
На Android доступ получат только те, кто получит прямое приглашение через Play Market,
Актуальные детали доступны в официальном Discord-канале Halfbrick.
Стоит ли ждать?
Если вы скучали по хаосу Jetpack Joyride и хотите адреналина с дрифтом — Jetpack Joyride Racing обещает подарить драйв, юмор и безумие в стиле Halfbrick. Уже сейчас можно оформить предрегистрацию, чтобы не пропустить старт гонки!