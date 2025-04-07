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Jetpack Joyride Racing — дрифт, хаос и битвы на реактивных тачках от Halfbrick


Студия Halfbrick Studios решила расширить вселенную Jetpack Joyride, на этот раз в формате динамичной гоночной игрыJetpack Joyride Racing. Разработчики уже запустили предрегистрацию в App Store и Google Play, а релиз состоится 20 июня 2025 года.

Геймплей: дрифт, ускорение и немного безумия

Jetpack Joyride Racing предлагает гонки на 6 игроков в реальном времени. Сражайтесь с игроками со всего мира или собирайте друзей в личное лобби. В этой игре каждая стена может стать преимуществом, а каждый поворот — испытанием.

  • Бесплатная загрузка,

  • Подписка Halfbrick+ откроет:

    • Новых гонщиков,

    • Дополнительные трассы,

    • И загадочные «потрясающие настройки».

Персонажи и кастомизация

Среди гонщиков — знакомые по оригинальной игре и новички:

  • Барри Стейкфрис,

  • Дэн,

  • Джози,

  • Профессор Брэйнс,

  • Робо Барри и другие.

Игроки смогут разблокировать и кастомизировать:

  • Гоночные корабли,

  • Внешний вид героев,

  • Трассы и визуальные эффекты, чтобы выделяться на дороге.

Трассы и фишки

На старте будет доступно 4 уникальных трассы, каждая с:

  • Опасными препятствиями,

  • Скрытыми маршрутами,

  • Тактическими зонами для обгона или защиты.

Бета-тест и доступ

Сейчас проходит закрытый бета-тест:

  • Для участия нужно заполнить анкету,

  • Владельцы iOS могут попробовать загрузить игру через TestFlight, но доступ к серверам не гарантирован,

  • На Android доступ получат только те, кто получит прямое приглашение через Play Market,

  • Актуальные детали доступны в официальном Discord-канале Halfbrick.

Стоит ли ждать?

Если вы скучали по хаосу Jetpack Joyride и хотите адреналина с дрифтом — Jetpack Joyride Racing обещает подарить драйв, юмор и безумие в стиле Halfbrick. Уже сейчас можно оформить предрегистрацию, чтобы не пропустить старт гонки!

Категория:
Новости / Новинки
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