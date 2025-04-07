Kyrie & Terra — гача-игра, где монстры меняются каждый день, а выборы имеют вес

Аниме-гачи продолжают находить новые способы удивить игроков, и Kyrie & Terra, вышедшая 12 апреля 2025 года, — яркое тому подтверждение. Глобальный релиз состоялся сразу по всему миру, и с ним игра получила множество нововведений, включая летние облики и новые скиллы для героинь. Но главная особенность — это динамичная система противников: монстры меняются ежедневно, что добавляет свежести и реиграбельности.

Что предлагает игра

Живое взаимодействие с аниме-девушками в главном меню,

Возможность менять фон и анимацию меню,

Получение уведомлений о восстановлении выносливости — удобно для активных игроков,

Сюжет с выбором, который действительно влияет на развитие истории.

Интересно, что в Kyrie & Terra история строится вокруг идеи, как героизм и деньги могут спасти мир. (И мы надеемся, что "деньги" — это не про донат.)

Контент для новичков и технические детали

По сравнению с ранней версией, доступной ранее в отдельных регионах, новички на релизе получают стартовые квесты ,

Поддержка русского языка не заявлена ,

PC-версия пока недоступна, но уже есть страница в Steam — можно добавить в список желаемого.

Стоит ли попробовать?

Kyrie & Terra отличается от привычных gachа-RPG:

Визуал впечатляет,

Механики взаимодействия и изменяющиеся враги делают игру динамичной,

А сюжет и выборы добавляют глубины.

Если вы ищете аниме-гру, в которой каждый день ждёт что-то новое, Kyrie & Terra точно стоит попробовать. Особенно если вам по душе живая атмосфера и симпатичные героини.