android-1.ru / Новости / Новинки / Valorant Mobile — первые подробности и предрегистрация в Китае, разработкой занимается Tencent

Valorant Mobile — первые подробности и предрегистрация в Китае, разработкой занимается Tencent


Информация о Valorant Mobile всплыла раньше времени — видео с участием Анны Донлон (глава студии VALORANT) и Энди Хо (исполнительный продюсер) утекло в сеть ещё до официальной премьеры, которая была запланирована на 21 апреля (по китайскому времени).

Кто делает мобильную версию Valorant?

Разработкой занимается Lightspeed Studios — дочерняя студия Tencent, известная по таким мобильным хитам, как PUBG Mobile. При этом Riot Games выступает в роли креативного и качественного куратора:

  • следят за удобством управления способностями,

  • обеспечивают качество перестрелок и передвижения,

  • занимаются оптимизацией для мобильных устройств разных уровней.

Плейтесты и запуск в Китае

Игра уже прошла ряд закрытых тестов в Китае и среди узкого круга контент-мейкеров по всему миру.

  • 22 апреля стартует предрегистрация через китайский маркет 3839,

  • Все зарегистрировавшиеся получат на релизе лимитированные карточки и бонусы,

  • Новый плейтест обещают запустить в ближайшее время.

Когда ждать глобальный релиз?

Пока Valorant Mobile выйдет только в Китае. Поэтому:

  • Придётся создавать аккаунт WeChat или QQ, чтобы иметь доступ к китайским серверам,

  • Глобальный запуск состоится позже, но точных дат пока нет.

Вывод

Valorant Mobile — один из самых ожидаемых мобильных шутеров с упором на скилл, способности и тактику. То, что его делает именно Lightspeed Studios, внушает оптимизм с технической точки зрения. А участие Riot Games гарантирует, что проект не скатится в банальную адаптацию. Остаётся ждать — или создать китайский аккаунт и поучаствовать в первых тестах уже сейчас.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
6
Читайте также:
The Star Named EOS — визуальная история о памяти, фотографиях и поиске себя
The Star Named EOS — визуальная история о памяти, фотографиях и поиске себя
GRID Legends: Deluxe Edition — мобильный гоночный хит добрался до Android-устройств в обход ограничений
GRID Legends: Deluxe Edition — мобильный гоночный хит добрался до Android-устройств в обход ограничений
The Desolation — кооперативный твин-стик шутер про выживание в зомби-апокалипсисе с NFT-элементами
The Desolation — кооперативный твин-стик шутер про выживание в зомби-апокалипсисе с NFT-элементами
Looking for Aliens — ироничная «поисковая» головоломка добралась до iOS, на Android уже идёт предрегистрация
Looking for Aliens — ироничная «поисковая» головоломка добралась до iOS, на Android уже идёт предрегистрация
Kyrie & Terra — гача-игра, где монстры меняются каждый день, а выборы имеют вес
Kyrie & Terra — гача-игра, где монстры меняются каждый день, а выборы имеют вес
Jetpack Joyride Racing — дрифт, хаос и битвы на реактивных тачках от Halfbrick
Jetpack Joyride Racing — дрифт, хаос и битвы на реактивных тачках от Halfbrick
Auroria: a playful journey — открытый мир с милыми питомцами и приключениями
Auroria: a playful journey — открытый мир с милыми питомцами и приключениями
Find Joe: Lumen — необычная sci-fi головоломка, где решения важнее монет
Find Joe: Lumen — необычная sci-fi головоломка, где решения важнее монет
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив