Valorant Mobile — первые подробности и предрегистрация в Китае, разработкой занимается Tencent

Информация о Valorant Mobile всплыла раньше времени — видео с участием Анны Донлон (глава студии VALORANT) и Энди Хо (исполнительный продюсер) утекло в сеть ещё до официальной премьеры, которая была запланирована на 21 апреля (по китайскому времени).

Кто делает мобильную версию Valorant?

Разработкой занимается Lightspeed Studios — дочерняя студия Tencent, известная по таким мобильным хитам, как PUBG Mobile. При этом Riot Games выступает в роли креативного и качественного куратора:

следят за удобством управления способностями ,

обеспечивают качество перестрелок и передвижения ,

занимаются оптимизацией для мобильных устройств разных уровней.

Плейтесты и запуск в Китае

Игра уже прошла ряд закрытых тестов в Китае и среди узкого круга контент-мейкеров по всему миру.

22 апреля стартует предрегистрация через китайский маркет 3839 ,

Все зарегистрировавшиеся получат на релизе лимитированные карточки и бонусы,

Новый плейтест обещают запустить в ближайшее время.

Когда ждать глобальный релиз?

Пока Valorant Mobile выйдет только в Китае. Поэтому:

Придётся создавать аккаунт WeChat или QQ , чтобы иметь доступ к китайским серверам,

Глобальный запуск состоится позже, но точных дат пока нет.

Вывод

Valorant Mobile — один из самых ожидаемых мобильных шутеров с упором на скилл, способности и тактику. То, что его делает именно Lightspeed Studios, внушает оптимизм с технической точки зрения. А участие Riot Games гарантирует, что проект не скатится в банальную адаптацию. Остаётся ждать — или создать китайский аккаунт и поучаствовать в первых тестах уже сейчас.