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GRID Legends: Deluxe Edition — мобильный гоночный хит добрался до Android-устройств в обход ограничений


Ещё в декабре 2024 года состоялся релиз мобильной версии GRID Legends: Deluxe Edition. Изначально она вышла на iOS, причём в обход App Store можно было скачать IPA-файл, позволяющий установить игру вручную. Однако у Android-геймеров из России ситуация была сложнее: отсутствовал официальный APK, и приходилось создавать аккаунты в других регионах Google Play и покупать игру по западным или азиатским ценам.

Взломанная версия на Android — что нового?

Недавно ситуация изменилась: энтузиастам удалось взломать Android-версию GRID Legends: Deluxe Edition, отключив проверку лицензии. Это открыло доступ для тех, кто не мог легально приобрести игру. Но есть важные нюансы:

  • Требуются сервисы Google Play, даже для взломанной версии,

  • Игра запускается только на мощных устройствах с чипсетами Adreno или Mali,

  • Владельцы смартфонов с другими GPU могут столкнуться с тем, что игра просто не запустится.

Технические требования и установка

Перед установкой стоит учесть:

  • Необходимо минимум 20 ГБ свободного места на устройстве,

    • Только HD-текстуры требуют около 10 ГБ,

  • Для установки понадобятся:

    • ZArchiver — для распаковки файлов,

    • SAI (Split APKs Installer) — для корректной установки .apks-файлов.

Итоги

Несмотря на отсутствие официальной поддержки в ряде стран, включая Россию, фанаты смогли обойти ограничения и дать Android-геймерам шанс попробовать один из лучших мобильных автосимов последних лет. Если у вас мощное устройство и вы не боитесь немного повозиться с файлами — GRID Legends: Deluxe Edition теперь доступен и для вас.

Категория:
Новости / Новинки
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