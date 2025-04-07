GRID Legends: Deluxe Edition — мобильный гоночный хит добрался до Android-устройств в обход ограничений

Ещё в декабре 2024 года состоялся релиз мобильной версии GRID Legends: Deluxe Edition. Изначально она вышла на iOS, причём в обход App Store можно было скачать IPA-файл, позволяющий установить игру вручную. Однако у Android-геймеров из России ситуация была сложнее: отсутствовал официальный APK, и приходилось создавать аккаунты в других регионах Google Play и покупать игру по западным или азиатским ценам.

Взломанная версия на Android — что нового?

Недавно ситуация изменилась: энтузиастам удалось взломать Android-версию GRID Legends: Deluxe Edition, отключив проверку лицензии. Это открыло доступ для тех, кто не мог легально приобрести игру. Но есть важные нюансы:

Требуются сервисы Google Play , даже для взломанной версии,

Игра запускается только на мощных устройствах с чипсетами Adreno или Mali ,

Владельцы смартфонов с другими GPU могут столкнуться с тем, что игра просто не запустится.

Технические требования и установка

Перед установкой стоит учесть:

Необходимо минимум 20 ГБ свободного места на устройстве, Только HD-текстуры требуют около 10 ГБ ,

Для установки понадобятся: ZArchiver — для распаковки файлов, SAI (Split APKs Installer) — для корректной установки .apks-файлов.



Итоги

Несмотря на отсутствие официальной поддержки в ряде стран, включая Россию, фанаты смогли обойти ограничения и дать Android-геймерам шанс попробовать один из лучших мобильных автосимов последних лет. Если у вас мощное устройство и вы не боитесь немного повозиться с файлами — GRID Legends: Deluxe Edition теперь доступен и для вас.