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The Desolation — кооперативный твин-стик шутер про выживание в зомби-апокалипсисе с NFT-элементами


Немецкая студия Stratosphere Games продолжает тестировать свою амбициозную мобильную игру The Desolation, которая с конца 2024 года проходит софт-запуск через Google Play в 15 странах, включая США и Германию. Что касается других платформ:

  • В Steam можно добавить игру в список желаемого,

  • В App Store пока нет даже страницы,

  • На релизе обещана кросс-платформа между PC и мобильными устройствами.

О чём игра?

The Desolation — это твин-стик шутер в сеттинге зомби-апокалипсиса. Игроки могут:

  • Объединяться в отряды с друзьями,

  • Сражаться против живых игроков и мозгляков-ботов,

  • Высаживаться в заражённые зоны, собирать редкий лут и пытаться эвакуироваться живыми — иначе всё добытое будет утеряно.

Всё это создаёт напряжённую и хардкорную атмосферу, напоминающую смесь Escape from Tarkov и Dead Nation, но в мобильном исполнении.


NFT и технологии

Разработчики не навязывают Web3-элементы, но заявили поддержку NFT-предметов, которые можно коллекционировать и, вероятно, использовать в будущем внутриигровом рынке. По их словам, это «современное дополнение, а не ядро проекта».

Сложности с запуском

Несмотря на интересную концепцию, игра пока не выстрелила:

  • Всего ~1000 загрузок в Google Play за несколько месяцев,

  • Официальный сайт до сих пор сообщает, что релиз должен был состояться в 2024 году,

  • Обновлений и маркетинга почти не видно — что может тормозить интерес к проекту.

Стоит ли следить?

Если вы ищете мобильный кооперативный экшн с элементами выживания, где важен не только скилл, но и риск — The Desolation заслуживает внимания. Особенно если разработчики активизируют поддержку и раскрутку проекта. Пока остаётся наблюдать за развитием и ждать полноценного релиза.

Категория:
Новости / Новинки
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