The Star Named EOS — визуальная история о памяти, фотографиях и поиске себя

The Star Named EOS, душевная одиночная игра от студии Silver Lining Studio, добралась до App Store и Google Play во многих странах мира — за исключением России. Причина проста: мобильным портом занимается Crunchyroll, а эта компания не публикует свои игры в российских маркетах. Кроме того, для запуска полной версии игры на смартфоне потребуется оформить подписку Crunchyroll.

О чём игра?

На PC The Star Named EOS вышла 23 июля 2024 года и доступна в Steam по цене 550 рублей, с полной поддержкой русского языка. Прохождение займёт около 1,5 часов, но за это время вы получите сильные эмоции, визуальное удовольствие и повод для размышлений.

Главная героиня — молодая фотографка Дэя, которая отправляется в путешествие по следам своей пропавшей матери. Вместо красок и кистей, как в прошлой игре студии Behind the Frame, здесь вас ждёт старенький Полароид, а вместо картин — фотографии, полные смысла и воспоминаний.

Геймплей и атмосфера

Медитативный, вдумчивый игровой процесс,

Механика поиска паролей и разгадок для головоломок,

Визуальный стиль, сочетающий уют и лёгкую грусть,

Интимная, трогательная история без экшена — только вы, память и кадры прошлого.

Игру сравнивают с Behind the Frame, и это сравнение уместно: та же визуальная поэзия, акцент на атмосфере и повествовании, но с немного другой эстетикой.





Вывод

The Star Named EOS — это не просто визуальная новелла или пазл. Это нежная история, которую хочется пройти наедине, с наушниками и чашкой чая. Если вы цените медленные, чувственные игры, которые позволяют погрузиться в мысли и воспоминания, — обязательно попробуйте эту игру. А если вы из России, то лучший вариант — версия для ПК в Steam.