Time Space Rebuild — интерактивное аниме-приключение с пятью героинями и сотнями концовок

Азиатские студии продолжают выпускать FMV-игры с живыми актёрами и акцентом на романтические и драматические истории. Одной из последних стала Time Space Rebuild, которая вышла 14 марта в Google Play и 16 марта в App Store. Также её можно добавить в список желаемого в Steam, но точная дата релиза на ПК пока не известна.

Формат и монетизация

Игра доступна бесплатно , но включает платные эпизоды ,

Самый дорогой набор контента стоит 8999 рублей ,

Можно пройти вступление без оплаты, чтобы оценить подачу и механику.

О чём игра?

Time Space Rebuild — это интерактивная романтическая драма, в которой вы:

Знакомитесь с пятью красивыми героинями ,

Влияете на сюжет через выборы ,

Получаете сотни концовок , зависящих от вашего стиля общения и решений,

Помогаете героиням залечить душевные раны и сопровождаете их в приключениях.

Игра снята в формате FMV (full motion video) — то есть с живыми актёрами, что делает происходящее максимально реалистичным и эмоциональным.





Ограничения и возрастной рейтинг

Указан возрастной рейтинг 16+ ,

Есть эпизодические сцены наготы и сексуального характера ,

Разработчики подчёркивают наличие взрослого контента , хотя он и подаётся деликатно,

К сожалению, русский язык не поддерживается, только китайский и английский — базовые знания одного из них обязательны для понимания сюжета.

Вывод

Time Space Rebuild — это не просто романтическая визуальная новелла, а видео-драма, в которой вы сами управляете сюжетом. Если вам по душе красиво снятые истории с вариативностью, и вы не прочь вложиться в полноценный опыт — этот проект стоит попробовать. Особенно если вы готовы мириться с отсутствием локализации и заинтересованы в нестандартных форматах повествования.