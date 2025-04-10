Time Space Rebuild — интерактивное аниме-приключение с пятью героинями и сотнями концовок
Азиатские студии продолжают выпускать FMV-игры с живыми актёрами и акцентом на романтические и драматические истории. Одной из последних стала Time Space Rebuild, которая вышла 14 марта в Google Play и 16 марта в App Store. Также её можно добавить в список желаемого в Steam, но точная дата релиза на ПК пока не известна.
Формат и монетизация
Игра доступна бесплатно, но включает платные эпизоды,
Самый дорогой набор контента стоит 8999 рублей,
Можно пройти вступление без оплаты, чтобы оценить подачу и механику.
О чём игра?
Time Space Rebuild — это интерактивная романтическая драма, в которой вы:
Знакомитесь с пятью красивыми героинями,
Влияете на сюжет через выборы,
Получаете сотни концовок, зависящих от вашего стиля общения и решений,
Помогаете героиням залечить душевные раны и сопровождаете их в приключениях.
Игра снята в формате FMV (full motion video) — то есть с живыми актёрами, что делает происходящее максимально реалистичным и эмоциональным.
Ограничения и возрастной рейтинг
Указан возрастной рейтинг 16+,
Есть эпизодические сцены наготы и сексуального характера,
Разработчики подчёркивают наличие взрослого контента, хотя он и подаётся деликатно,
К сожалению, русский язык не поддерживается, только китайский и английский — базовые знания одного из них обязательны для понимания сюжета.
Вывод
Time Space Rebuild — это не просто романтическая визуальная новелла, а видео-драма, в которой вы сами управляете сюжетом. Если вам по душе красиво снятые истории с вариативностью, и вы не прочь вложиться в полноценный опыт — этот проект стоит попробовать. Особенно если вы готовы мириться с отсутствием локализации и заинтересованы в нестандартных форматах повествования.