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Time Space Rebuild — интерактивное аниме-приключение с пятью героинями и сотнями концовок


Азиатские студии продолжают выпускать FMV-игры с живыми актёрами и акцентом на романтические и драматические истории. Одной из последних стала Time Space Rebuild, которая вышла 14 марта в Google Play и 16 марта в App Store. Также её можно добавить в список желаемого в Steam, но точная дата релиза на ПК пока не известна.

Формат и монетизация

  • Игра доступна бесплатно, но включает платные эпизоды,

  • Самый дорогой набор контента стоит 8999 рублей,

  • Можно пройти вступление без оплаты, чтобы оценить подачу и механику.

О чём игра?

Time Space Rebuild — это интерактивная романтическая драма, в которой вы:

  • Знакомитесь с пятью красивыми героинями,

  • Влияете на сюжет через выборы,

  • Получаете сотни концовок, зависящих от вашего стиля общения и решений,

  • Помогаете героиням залечить душевные раны и сопровождаете их в приключениях.

Игра снята в формате FMV (full motion video) — то есть с живыми актёрами, что делает происходящее максимально реалистичным и эмоциональным.


Ограничения и возрастной рейтинг

  • Указан возрастной рейтинг 16+,

  • Есть эпизодические сцены наготы и сексуального характера,

  • Разработчики подчёркивают наличие взрослого контента, хотя он и подаётся деликатно,

  • К сожалению, русский язык не поддерживается, только китайский и английский — базовые знания одного из них обязательны для понимания сюжета.

Вывод

Time Space Rebuild — это не просто романтическая визуальная новелла, а видео-драма, в которой вы сами управляете сюжетом. Если вам по душе красиво снятые истории с вариативностью, и вы не прочь вложиться в полноценный опыт — этот проект стоит попробовать. Особенно если вы готовы мириться с отсутствием локализации и заинтересованы в нестандартных форматах повествования.

Категория:
Новости / Новинки
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