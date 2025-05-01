The Mr. Rabbit Magic Show — сюрреалистичная магия от Rusty Lake в честь 10-летия студии
Rusty Lake отмечает своё десятилетие релизом The Mr. Rabbit Magic Show — бесплатной, волшебной и короткой игры, состоящей из 20 сюрреалистичных актов. Проект уже доступен в App Store и Google Play, предлагая игрокам окунуться в атмосферное шоу с неожиданными поворотами и загадками, которые требуют нестандартного мышления.
О чём игра?
Игроки оказываются за кулисами мистического шоу, проводимого Мистером Кроликом — иллюзионистом, у которого каждый реквизит не то, чем кажется. Головоломки построены на обмане восприятия и непредсказуемости, заставляя игрока смотреть на привычные вещи под другим углом.
Особенности
20 коротких, но насыщенных уровней-актов,
Иммерсивный звуковой дизайн,
Актёрская озвучка и магический саундтрек,
Бесплатный релиз без рекламы и внутриигровых покупок,
Атмосфера в духе классических игр Rusty Lake.
Даты выхода и популярность
В App Store указана дата релиза — 30 апреля,
В Google Play — 28 апреля,
Пока что игру скачали более 5000 раз через Google Play,
В российском App Store игра заняла 79-е место среди приключенческих игр.
Для сравнения: один из старейших хитов студии, Cube Escape: Harvey's Box, был скачан более 1 млн раз за 10 лет.
Вывод
The Mr. Rabbit Magic Show — это мини-торжество визуального и звукового дизайна, изящно вплетённое в любимый сюрреализм студии. Это не просто головоломка, а возможность понаблюдать за магией Rusty Lake в чистом виде. Игра станет приятным подарком как для фанатов, так и для новых игроков, готовых погрузиться в волшебный и тревожный мир абсурда. Пожелаем студии дальнейших творческих свершений!