The Mr. Rabbit Magic Show — сюрреалистичная магия от Rusty Lake в честь 10-летия студии

Rusty Lake отмечает своё десятилетие релизом The Mr. Rabbit Magic Show — бесплатной, волшебной и короткой игры, состоящей из 20 сюрреалистичных актов. Проект уже доступен в App Store и Google Play, предлагая игрокам окунуться в атмосферное шоу с неожиданными поворотами и загадками, которые требуют нестандартного мышления.

О чём игра?

Игроки оказываются за кулисами мистического шоу, проводимого Мистером Кроликом — иллюзионистом, у которого каждый реквизит не то, чем кажется. Головоломки построены на обмане восприятия и непредсказуемости, заставляя игрока смотреть на привычные вещи под другим углом.





Особенности

20 коротких, но насыщенных уровней-актов ,

Иммерсивный звуковой дизайн ,

Актёрская озвучка и магический саундтрек ,

Бесплатный релиз без рекламы и внутриигровых покупок,

Атмосфера в духе классических игр Rusty Lake.

Даты выхода и популярность

В App Store указана дата релиза — 30 апреля ,

В Google Play — 28 апреля ,

Пока что игру скачали более 5000 раз через Google Play ,

В российском App Store игра заняла 79-е место среди приключенческих игр.

Для сравнения: один из старейших хитов студии, Cube Escape: Harvey's Box, был скачан более 1 млн раз за 10 лет.





Вывод

The Mr. Rabbit Magic Show — это мини-торжество визуального и звукового дизайна, изящно вплетённое в любимый сюрреализм студии. Это не просто головоломка, а возможность понаблюдать за магией Rusty Lake в чистом виде. Игра станет приятным подарком как для фанатов, так и для новых игроков, готовых погрузиться в волшебный и тревожный мир абсурда. Пожелаем студии дальнейших творческих свершений!