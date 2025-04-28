World of Goo 2 — легендарная тягучая головоломка вернулась на мобильные устройства и ПК

После релиза на Nintendo Switch и в Epic Games Store в 2024 году, World of Goo 2 наконец-то добралась до App Store, Google Play, Steam и других платформ. 25 апреля состоялся долгожданный выход игры, и все ссылки на покупку можно найти на официальном сайте проекта.

Цены и популярность

Android : 799 рублей,

iOS: 899 рублей.

Несмотря на довольно высокую цену для мобильного рынка, World of Goo 2 быстро ворвалась в топ-73 головоломок в App Store.

Что нового в World of Goo 2?

Игра предлагает знакомый, но глубоко переработанный геймплей:

Строительство мостов , башен и летающих конструкций ,

Новые виды тягучек : Желе , Жижемёты , Растучки , Сжимучки , Взрывучки и другие,

Более 60 уровней , разделённых на 5 глав ,

Дополнительные условия на каждой карте для повышения сложности.

Музыкальное сопровождение

Разработчики подготовили 10 новых композиций для саундтрека, сохраняя фирменное атмосферное звучание оригинала.

Планы на будущее

Создатели игры уже тизерят грядущие обновления, которые выйдут одновременно для всех платформ. Также команда выразила благодарность Epic Games за финансовую поддержку разработки.





Итог

World of Goo 2 не просто продолжает идеи первой части — она их значительно развивает, добавляя новые механики и глубокую проработку уровней. Игра остаётся отличным выбором для поклонников умных и атмосферных головоломок, независимо от выбранной платформы.