Silver and Blood — аниме-RPG про вампиров и тёмное фэнтези выходит этим летом

Студия Vizta Games открыла предрегистрацию на мобильную RPG Silver and Blood. Страницы появились в App Store и Google Play для владельцев устройств iOS и Android в России и ряде европейских стран. Примерная дата релиза — 26 июня 2025 года.

Бонусы за предрегистрацию

Все, кто зарегистрируются заранее, получат на старте:

1000 лунных слёз ,

15 успокаивающих объятий ,

SSR-персонажа Хати ,

Эксклюзивную рамку профиля ,

50 000 монет.

Важно: русский язык в игре не заявлен, так что для полного погружения потребуется знание английского или другого поддерживаемого языка.

О чём игра?

Silver and Blood — это мрачная командная RPG с аниме-графикой и сеттингом тёмного фэнтези. Вы выступаете в роли одного из лордов вампиров, управляющего Сумеречной Цитаделью и сражающегося за славу на Кровавой Арене.





Особенности геймплея

Более 50 героев из четырёх разных фракций ,

Гача-система призыва персонажей,

Возможность улучшать героев через экипировку и копии,

Тактические командные битвы в тёмных антураже.

Музыкальное сопровождение

За саундтрек отвечает Ясунори Нисики, композитор, известный своей работой над Octopath Traveler и сотрудничеством с Konami. Ожидается, что музыка придаст игре атмосферу настоящего приключения в мрачном фэнтезийном мире.

Вывод

Silver and Blood обещает стать отличным выбором для любителей аниме-RPG с глубоким лором, грамотной пошаговой боёвкой и тёмной эстетикой. Если вам нравятся вампиры, гача-механики и атмосферные истории — стоит оформить предрегистрацию уже сейчас.