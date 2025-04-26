Silver and Blood — аниме-RPG про вампиров и тёмное фэнтези выходит этим летом
Студия Vizta Games открыла предрегистрацию на мобильную RPG Silver and Blood. Страницы появились в App Store и Google Play для владельцев устройств iOS и Android в России и ряде европейских стран. Примерная дата релиза — 26 июня 2025 года.
Бонусы за предрегистрацию
Все, кто зарегистрируются заранее, получат на старте:
1000 лунных слёз,
15 успокаивающих объятий,
SSR-персонажа Хати,
Эксклюзивную рамку профиля,
50 000 монет.
Важно: русский язык в игре не заявлен, так что для полного погружения потребуется знание английского или другого поддерживаемого языка.
О чём игра?
Silver and Blood — это мрачная командная RPG с аниме-графикой и сеттингом тёмного фэнтези. Вы выступаете в роли одного из лордов вампиров, управляющего Сумеречной Цитаделью и сражающегося за славу на Кровавой Арене.
Особенности геймплея
Более 50 героев из четырёх разных фракций,
Гача-система призыва персонажей,
Возможность улучшать героев через экипировку и копии,
Тактические командные битвы в тёмных антураже.
Музыкальное сопровождение
За саундтрек отвечает Ясунори Нисики, композитор, известный своей работой над Octopath Traveler и сотрудничеством с Konami. Ожидается, что музыка придаст игре атмосферу настоящего приключения в мрачном фэнтезийном мире.
Вывод
Silver and Blood обещает стать отличным выбором для любителей аниме-RPG с глубоким лором, грамотной пошаговой боёвкой и тёмной эстетикой. Если вам нравятся вампиры, гача-механики и атмосферные истории — стоит оформить предрегистрацию уже сейчас.