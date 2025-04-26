android-1.ru / Новости / Новинки / Silver and Blood — аниме-RPG про вампиров и тёмное фэнтези выходит этим летом

Silver and Blood — аниме-RPG про вампиров и тёмное фэнтези выходит этим летом


Студия Vizta Games открыла предрегистрацию на мобильную RPG Silver and Blood. Страницы появились в App Store и Google Play для владельцев устройств iOS и Android в России и ряде европейских стран. Примерная дата релиза — 26 июня 2025 года.

Бонусы за предрегистрацию

Все, кто зарегистрируются заранее, получат на старте:

  • 1000 лунных слёз,

  • 15 успокаивающих объятий,

  • SSR-персонажа Хати,

  • Эксклюзивную рамку профиля,

  • 50 000 монет.

Важно: русский язык в игре не заявлен, так что для полного погружения потребуется знание английского или другого поддерживаемого языка.

О чём игра?

Silver and Blood — это мрачная командная RPG с аниме-графикой и сеттингом тёмного фэнтези. Вы выступаете в роли одного из лордов вампиров, управляющего Сумеречной Цитаделью и сражающегося за славу на Кровавой Арене.


Особенности геймплея

  • Более 50 героев из четырёх разных фракций,

  • Гача-система призыва персонажей,

  • Возможность улучшать героев через экипировку и копии,

  • Тактические командные битвы в тёмных антураже.

Музыкальное сопровождение

За саундтрек отвечает Ясунори Нисики, композитор, известный своей работой над Octopath Traveler и сотрудничеством с Konami. Ожидается, что музыка придаст игре атмосферу настоящего приключения в мрачном фэнтезийном мире.

Вывод

Silver and Blood обещает стать отличным выбором для любителей аниме-RPG с глубоким лоромграмотной пошаговой боёвкой и тёмной эстетикой. Если вам нравятся вампиры, гача-механики и атмосферные истории — стоит оформить предрегистрацию уже сейчас.

Категория:
Новости / Новинки
Обновлено:
Просмотров:
1
Читайте также:
DARKEST DAYS — старт открытого бета-теста и новые фишки: питомцы, Luna Bloody и призыв машин
DARKEST DAYS — старт открытого бета-теста и новые фишки: питомцы, Luna Bloody и призыв машин
Time Space Rebuild — интерактивное аниме-приключение с пятью героинями и сотнями концовок
Time Space Rebuild — интерактивное аниме-приключение с пятью героинями и сотнями концовок
Valorant Mobile — первые подробности и предрегистрация в Китае, разработкой занимается Tencent
Valorant Mobile — первые подробности и предрегистрация в Китае, разработкой занимается Tencent
The Star Named EOS — визуальная история о памяти, фотографиях и поиске себя
The Star Named EOS — визуальная история о памяти, фотографиях и поиске себя
GRID Legends: Deluxe Edition — мобильный гоночный хит добрался до Android-устройств в обход ограничений
GRID Legends: Deluxe Edition — мобильный гоночный хит добрался до Android-устройств в обход ограничений
The Desolation — кооперативный твин-стик шутер про выживание в зомби-апокалипсисе с NFT-элементами
The Desolation — кооперативный твин-стик шутер про выживание в зомби-апокалипсисе с NFT-элементами
Looking for Aliens — ироничная «поисковая» головоломка добралась до iOS, на Android уже идёт предрегистрация
Looking for Aliens — ироничная «поисковая» головоломка добралась до iOS, на Android уже идёт предрегистрация
Kyrie & Terra — гача-игра, где монстры меняются каждый день, а выборы имеют вес
Kyrie & Terra — гача-игра, где монстры меняются каждый день, а выборы имеют вес
Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив