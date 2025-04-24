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DARKEST DAYS — старт открытого бета-теста и новые фишки: питомцы, Luna Bloody и призыв машин


Компания NHN Corp. объявила о начале предзагрузки клиента DARKEST DAYS для участников открытого бета-теста (ОБТ). Скачать игру можно уже сейчас через App Store и Google Play практически во всех странах, включая Россию. Также запланирован запуск на PC через Steam, но на момент написания новости предзагрузка для ПК ещё не началась.

Когда старт?

  • Открытие серверов: 24 апреля в 08:00 по московскому времени,

  • После установки на мобильных устройствах потребуется загрузить дополнительные файлы.

Прогресс сохранится

Отличительная особенность текущего ОБТ — отсутствие вайпа. В отличие от предыдущих тестов, прогресс аккаунта сохранится, и вы сможете продолжить играть после официального релиза. Это важный шаг к созданию стабильного игрового сообщества ещё на этапе тестирования.

Новые возможности в DARKEST DAYS

  • Питомцы: теперь в игре появились милые щенки, которые сопровождают вас в путешествиях. Но они не только для красоты — питомцы дают баффы при исследовании и добыче ресурсов. В будущем обещают добавить ещё больше видов питомцев.

  • Новый персонаж — Luna Bloody: в игре появится специальный квест, связанный с таинственной девушкой по имени Луна.

  • Призыв транспорта: теперь машину можно вызвать из любой точки карты, что сильно упрощает передвижение и повышает мобильность в миссиях.


Вывод

DARKEST DAYS продолжает развиваться и укреплять позиции среди выживачей с кооперативными элементами. Открытый бета-тест с сохранением прогресса, новые механики, милые помощники и дополнительный сюжетный контент — всё это делает игру особенно интересной на старте. Если вы ещё не пробовали — сейчас отличный момент присоединиться.

Категория:
Новости / Новинки
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