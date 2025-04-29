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BrambleBound — приключенческий sci-fi платформер с тактическими боями и офлайн-режимом


28 апреля состоялся релиз мобильной игры BrambleBound от инди-студии The Obsidian Studio. Игра доступна для скачивания через Google Play в России и других странах.

О чём игра?

BrambleBound — это одиночное научно-фантастическое приключение с элементами платформера и RPG. Игроки управляют ушастым героем, исследуют инопланетные локации, решают головоломки и участвуют в тактических боях.

Особенности геймплея

  • Оружие: энергетический молот, плазменный меч и лазерный бластер,

  • Головоломки, основанные на взаимодействии с предметами и ловкостью (например, лазерные ловушки),

  • Платформинг с классическими элементами и sci-fi визуалом,

  • Возможность играть за разных персонажей с уникальными способностями.

Почему стоит попробовать?

  • Полноценный офлайн-режим,

  • Отсутствие рекламы,

  • Визуальный стиль и механики напоминают игры эпохи PS3 и PS4, особенно Ratchet & Clank,

  • Сюжет, разворачивающийся на нескольких инопланетных мирах,

  • Подойдёт как для казуальных игроков, так и для хардкорной аудитории RPG.

Вывод

BrambleBound — это свежий взгляд на мобильные sci-fi платформеры. Сочетая стильную графикуразнообразный геймплей и офлайн-доступность, игра способна увлечь поклонников приключенческих экшенов и научной фантастики. Отличный выбор для тех, кто скучает по «золотой эре» одиночных приключений на консолях.

Категория:
Новости / Новинки
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