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Game of Thrones: Dragonfire — мобильная стратегия по мотивам «Дома дракона» с драконами и Таргариенами


Если вы фанат не только «Игры престолов», но и «Дома дракона», у вас есть повод порадоваться — компания Warner Bros. работает над новой мобильной игрой Game of Thrones: Dragonfire. События проекта разворачиваются за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен, в эпоху расцвета Валирийской династии.

Как и где поиграть?

На данный момент игра доступна в раннем доступе на Android через Google Play в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Чтобы зайти в игру:

  • Менять IP не требуется,

  • Но необходимо перевести системный язык устройства на английский.

Без этого вы останетесь на заставке с эпической музыкой, напоминающей композиции из World of Warcraft.


Общие характеристики

  • Размер клиента: 774 МБ,

  • Требуется постоянное подключение к интернету,

  • Графика выполнена в стиле тайловой стратегии (как в Civilization).

Геймплей и особенности

  • Вы играете в роли драконьего наездника,

  • Можно коллекционировать и тренировать драконов, включая СираксаКараксеса и Морской Дым,

  • Присутствуют персонажи из сериалаДеймон ТаргариенРейнира Таргариен и другие,

  • Взаимодействие с сюжетом происходит через военные стратегии, а не прямой экшен.

Вывод

Game of Thrones: Dragonfire — это ещё одна мобильная стратегия с упором на менеджмент, развитие и коллекционирование, но с уникальным сеттингом, знакомым по «Дому дракона». Несмотря на устоявшийся жанр, погружение в эпоху Таргариенов и управление драконами может заинтересовать поклонников вселенной. Остаётся надеяться, что проект получит полноценный глобальный релиз и локализацию.

Категория:
Новости / Новинки
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