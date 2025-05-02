Game of Thrones: Dragonfire — мобильная стратегия по мотивам «Дома дракона» с драконами и Таргариенами

Если вы фанат не только «Игры престолов», но и «Дома дракона», у вас есть повод порадоваться — компания Warner Bros. работает над новой мобильной игрой Game of Thrones: Dragonfire. События проекта разворачиваются за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен, в эпоху расцвета Валирийской династии.

Как и где поиграть?

На данный момент игра доступна в раннем доступе на Android через Google Play в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Чтобы зайти в игру:

Менять IP не требуется ,

Но необходимо перевести системный язык устройства на английский.

Без этого вы останетесь на заставке с эпической музыкой, напоминающей композиции из World of Warcraft.





Общие характеристики

Размер клиента : 774 МБ,

Требуется постоянное подключение к интернету ,

Графика выполнена в стиле тайловой стратегии (как в Civilization).

Геймплей и особенности

Вы играете в роли драконьего наездника ,

Можно коллекционировать и тренировать драконов , включая Сиракса , Караксеса и Морской Дым ,

Присутствуют персонажи из сериала : Деймон Таргариен , Рейнира Таргариен и другие,

Взаимодействие с сюжетом происходит через военные стратегии, а не прямой экшен.

Вывод

Game of Thrones: Dragonfire — это ещё одна мобильная стратегия с упором на менеджмент, развитие и коллекционирование, но с уникальным сеттингом, знакомым по «Дому дракона». Несмотря на устоявшийся жанр, погружение в эпоху Таргариенов и управление драконами может заинтересовать поклонников вселенной. Остаётся надеяться, что проект получит полноценный глобальный релиз и локализацию.