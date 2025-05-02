Game of Thrones: Dragonfire — мобильная стратегия по мотивам «Дома дракона» с драконами и Таргариенами
Если вы фанат не только «Игры престолов», но и «Дома дракона», у вас есть повод порадоваться — компания Warner Bros. работает над новой мобильной игрой Game of Thrones: Dragonfire. События проекта разворачиваются за 172 года до рождения Дейенерис Таргариен, в эпоху расцвета Валирийской династии.
Как и где поиграть?
На данный момент игра доступна в раннем доступе на Android через Google Play в Индонезии, Малайзии и Филиппинах. Чтобы зайти в игру:
Менять IP не требуется,
Но необходимо перевести системный язык устройства на английский.
Без этого вы останетесь на заставке с эпической музыкой, напоминающей композиции из World of Warcraft.
Общие характеристики
Размер клиента: 774 МБ,
Требуется постоянное подключение к интернету,
Графика выполнена в стиле тайловой стратегии (как в Civilization).
Геймплей и особенности
Вы играете в роли драконьего наездника,
Можно коллекционировать и тренировать драконов, включая Сиракса, Караксеса и Морской Дым,
Присутствуют персонажи из сериала: Деймон Таргариен, Рейнира Таргариен и другие,
Взаимодействие с сюжетом происходит через военные стратегии, а не прямой экшен.
Вывод
Game of Thrones: Dragonfire — это ещё одна мобильная стратегия с упором на менеджмент, развитие и коллекционирование, но с уникальным сеттингом, знакомым по «Дому дракона». Несмотря на устоявшийся жанр, погружение в эпоху Таргариенов и управление драконами может заинтересовать поклонников вселенной. Остаётся надеяться, что проект получит полноценный глобальный релиз и локализацию.