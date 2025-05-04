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Caverna — мобильная адаптация культовой настолки про гномов и подземные приключения


28 апреля состоялся релиз цифровой версии настольной игры Caverna на iOS и Android. Игра стала доступна по всему миру, включая Россию, и получила русскую локализацию. Несмотря на довольно высокий ценник — 999 рублей в App Store и 1199 рублей в Google Play, — Caverna быстро ворвалась в топ-12 App Store среди настольных игр.

О чём игра?

В Caverna вы становитесь вождём племени гномов, живущих в скальной пещере. Ваша задача — развивать поселение, расширять территории и добывать богатства, чтобы стать самым могущественным правителем подземелий.


Ключевые механики

  • Исследование пещеры: расширение пещеры, строительство комнат и шахт,

  • Жизнь на поверхности: вырубка леса, выращивание урожая, постройка пастбищ,

  • Сбор ресурсов и крафт: дерево, руда, драгоценности,

  • Ковка оружия и походы: можно отправлять гномов в приключения за наградами,

  • Экономика и рост: создание товаров, управление племенем, стратегическое развитие.

Особенности мобильной версии

  • Поддержка одиночных матчей против ИИ,

  • Возможность играть с реальными соперниками,

  • Интуитивный интерфейс и удобное обучение,

  • Высокая сложность ИИ, оценённая опытными игроками.

Вывод

Caverna — это не просто порт настольной классики, а полноценная мобильная стратегия, сочетающая менеджмент ресурсовпостроение экономики и приключенческий дух. Идеальный выбор для любителей сложных и вдумчивых игр, как в одиночку, так и с друзьями.

Категория:
Новости / Новинки
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