Caverna — мобильная адаптация культовой настолки про гномов и подземные приключения
28 апреля состоялся релиз цифровой версии настольной игры Caverna на iOS и Android. Игра стала доступна по всему миру, включая Россию, и получила русскую локализацию. Несмотря на довольно высокий ценник — 999 рублей в App Store и 1199 рублей в Google Play, — Caverna быстро ворвалась в топ-12 App Store среди настольных игр.
О чём игра?
В Caverna вы становитесь вождём племени гномов, живущих в скальной пещере. Ваша задача — развивать поселение, расширять территории и добывать богатства, чтобы стать самым могущественным правителем подземелий.
Ключевые механики
Исследование пещеры: расширение пещеры, строительство комнат и шахт,
Жизнь на поверхности: вырубка леса, выращивание урожая, постройка пастбищ,
Сбор ресурсов и крафт: дерево, руда, драгоценности,
Ковка оружия и походы: можно отправлять гномов в приключения за наградами,
Экономика и рост: создание товаров, управление племенем, стратегическое развитие.
Особенности мобильной версии
Поддержка одиночных матчей против ИИ,
Возможность играть с реальными соперниками,
Интуитивный интерфейс и удобное обучение,
Высокая сложность ИИ, оценённая опытными игроками.
Вывод
Caverna — это не просто порт настольной классики, а полноценная мобильная стратегия, сочетающая менеджмент ресурсов, построение экономики и приключенческий дух. Идеальный выбор для любителей сложных и вдумчивых игр, как в одиночку, так и с друзьями.