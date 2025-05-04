Caverna — мобильная адаптация культовой настолки про гномов и подземные приключения

28 апреля состоялся релиз цифровой версии настольной игры Caverna на iOS и Android. Игра стала доступна по всему миру, включая Россию, и получила русскую локализацию. Несмотря на довольно высокий ценник — 999 рублей в App Store и 1199 рублей в Google Play, — Caverna быстро ворвалась в топ-12 App Store среди настольных игр.

О чём игра?

В Caverna вы становитесь вождём племени гномов, живущих в скальной пещере. Ваша задача — развивать поселение, расширять территории и добывать богатства, чтобы стать самым могущественным правителем подземелий.





Ключевые механики

Исследование пещеры : расширение пещеры, строительство комнат и шахт,

Жизнь на поверхности : вырубка леса, выращивание урожая, постройка пастбищ,

Сбор ресурсов и крафт : дерево, руда, драгоценности,

Ковка оружия и походы : можно отправлять гномов в приключения за наградами,

Экономика и рост: создание товаров, управление племенем, стратегическое развитие.

Особенности мобильной версии

Поддержка одиночных матчей против ИИ ,

Возможность играть с реальными соперниками ,

Интуитивный интерфейс и удобное обучение ,

Высокая сложность ИИ, оценённая опытными игроками.

Вывод

Caverna — это не просто порт настольной классики, а полноценная мобильная стратегия, сочетающая менеджмент ресурсов, построение экономики и приключенческий дух. Идеальный выбор для любителей сложных и вдумчивых игр, как в одиночку, так и с друзьями.