Age of Stars — китайская RTS-стратегия в духе StarCraft уже на бета-тесте
С 17 апреля в Китае проходит бета-тест мобильной игры Age of Stars — онлайн-стратегии в сеттинге научной фантастики. Игроки могут уже сейчас скачать клиент через китайские App Store и TapTap, причём прогресс не будет сброшен после релиза.
Особенности геймплея
Age of Stars — это RTS-стратегия, которая напоминает StarCraft по духу и геймплейной основе:
Управление человеческой колонией, высадившейся на инопланетной планете,
Противостояние внеземной угрозе, схожей с зергами,
Обучающие сюжетные миссии, где вы не только строите базу, но и отдаёте приказы юнитам для уничтожения наземных и воздушных врагов,
Элементы Tower Defense и стратегии в реальном времени,
Пошаговое развитие базы и активные боевые действия.
Техническая сторона
Игра создана на движке Unreal Engine,
Поддерживает современные визуальные эффекты и плавную анимацию,
Ориентирована как на фанатов RTS, так и на любителей мобильных стратегий.
Бонусы и награды
За вход на сервера в день релиза игрокам обещают:
255 бесплатных розыгрышей,
Награды общей стоимостью 5000 юаней (примерно 56 500 рублей по курсу ЦБ РФ).
Вывод
Age of Stars — амбициозная мобильная RTS с богатым сеттингом, продуманной боевой системой и отсылками к классике жанра. Отличный выбор для тех, кто соскучился по мобильным стратегиям с настоящим управлением юнитами, а не просто менеджментом баз. Будем ждать глобального анонса!