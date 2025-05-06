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Age of Stars — китайская RTS-стратегия в духе StarCraft уже на бета-тесте


С 17 апреля в Китае проходит бета-тест мобильной игры Age of Stars — онлайн-стратегии в сеттинге научной фантастики. Игроки могут уже сейчас скачать клиент через китайские App Store и TapTap, причём прогресс не будет сброшен после релиза.

Особенности геймплея

Age of Stars — это RTS-стратегия, которая напоминает StarCraft по духу и геймплейной основе:

  • Управление человеческой колонией, высадившейся на инопланетной планете,

  • Противостояние внеземной угрозе, схожей с зергами,

  • Обучающие сюжетные миссии, где вы не только строите базу, но и отдаёте приказы юнитам для уничтожения наземных и воздушных врагов,

  • Элементы Tower Defense и стратегии в реальном времени,

  • Пошаговое развитие базы и активные боевые действия.

Техническая сторона

  • Игра создана на движке Unreal Engine,

  • Поддерживает современные визуальные эффекты и плавную анимацию,

  • Ориентирована как на фанатов RTS, так и на любителей мобильных стратегий.

Бонусы и награды

За вход на сервера в день релиза игрокам обещают:

  • 255 бесплатных розыгрышей,

  • Награды общей стоимостью 5000 юаней (примерно 56 500 рублей по курсу ЦБ РФ).

Вывод

Age of Stars — амбициозная мобильная RTS с богатым сеттингом, продуманной боевой системой и отсылками к классике жанра. Отличный выбор для тех, кто соскучился по мобильным стратегиям с настоящим управлением юнитами, а не просто менеджментом баз. Будем ждать глобального анонса!

Категория:
Новости / Новинки
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