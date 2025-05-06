Age of Stars — китайская RTS-стратегия в духе StarCraft уже на бета-тесте

С 17 апреля в Китае проходит бета-тест мобильной игры Age of Stars — онлайн-стратегии в сеттинге научной фантастики. Игроки могут уже сейчас скачать клиент через китайские App Store и TapTap, причём прогресс не будет сброшен после релиза.

Особенности геймплея

Age of Stars — это RTS-стратегия, которая напоминает StarCraft по духу и геймплейной основе:

Управление человеческой колонией , высадившейся на инопланетной планете,

Противостояние внеземной угрозе , схожей с зергами,

Обучающие сюжетные миссии , где вы не только строите базу, но и отдаёте приказы юнитам для уничтожения наземных и воздушных врагов,

Элементы Tower Defense и стратегии в реальном времени ,

Пошаговое развитие базы и активные боевые действия.

Техническая сторона

Игра создана на движке Unreal Engine ,

Поддерживает современные визуальные эффекты и плавную анимацию,

Ориентирована как на фанатов RTS, так и на любителей мобильных стратегий.

Бонусы и награды

За вход на сервера в день релиза игрокам обещают:

255 бесплатных розыгрышей ,

Награды общей стоимостью 5000 юаней (примерно 56 500 рублей по курсу ЦБ РФ).

Вывод

Age of Stars — амбициозная мобильная RTS с богатым сеттингом, продуманной боевой системой и отсылками к классике жанра. Отличный выбор для тех, кто соскучился по мобильным стратегиям с настоящим управлением юнитами, а не просто менеджментом баз. Будем ждать глобального анонса!