Malevolent Spirits: Mononogatari — новая тактика от Asobimo уже в топ-20 японского App Store

Японский издатель Asobimo, Inc. тихо, но уверенно вывел на мобильный рынок Malevolent Spirits: Mononogatari — RPG по мотивам аниме «История о мононокэ». Проект стартовал только в Азии, однако уже успел попасть в топ-20 ролевых игр японского App Store, а в Google Play преодолел отметку 10 000 загрузок.

Геймплей: «стенка на стенку» с упором на стихии

Пошаговые бои. Схема «wall-to-wall»: две команды выстраиваются напротив друг друга, и каждая атака просчитывается наперёд.

Элементальная тактика. Уровень прокачки важен, но финальный урон определяется ещё и «каменной, водной или огненной» принадлежностью персонажа. Правильный подбор стихий решает исход схватки.

Карта без открытого мира

Вместо привычного open-world авторы предлагают ветвящуюся цепочку миссий. Игрок сам решает, какую ветку фармить в первую очередь, -- удобно, если нужны конкретные ресурсы.





Необычная экономика гачи

Один герой-баннер на старте. Для жанра, где обычно пара десятков баннеров, такое решение выглядит неожиданно.

Раздельные баннеры оружия и персонажей. Собрать идеальный сет станет чуть сложнее и… дороже, зато роллы менее хаотичны.

Сюжет для фанатов аниме

История повторяет ключевые арки оригинального сериала, но разработчики добавили новых героев и эксклюзивные главы — даже знатоки аниме найдут свежий контент.

Пока без английского, но глобал ждут

В клиенте отсутствует хотя бы английская локализация, поэтому западным игрокам остаётся ждать анонса глобальной версии или прибегать к фан-переводам.

Итог. Malevolent Spirits: Mononogatari уже доказала востребованность на домашнем рынке: минимальный рекламный бюджет и моментальный скачок в чарты говорят сами за себя. Если Asobimo не затянет с глобальным релизом и добавит пару дополнительных баннеров, проект способен откусить свою долю в переполненном сегменте мобильных гача-RPG.