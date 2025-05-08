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VILLAINS: Battle Royale — злая альтернатива Brawl Stars с дымом, транспортом и сезонными событиями


20 марта 2024 года студия Faraway выпустила VILLAINS: Battle Royale в Google Play и App Store западных стран. Игра сочетает механику Brawl Stars с рядом свежих идей и акцентов на уникальный стиль.

Ключевые особенности геймплея

  • Перемещение по карте происходит на транспорте,

  • Вместо кустов — укрытие в дыму,

  • Основной режим — королевская битва, включающая 4 формата:

    • Соло,

    • Дуэт,

    • Товарищеский матч,

    • Рейтинговые одиночные матчи.

Каждая партия длится около 4 минут, что делает игру подходящей для быстрых мобильных сессий. Также важно: для игры нужно постоянное интернет-соединение.

Прогресс и награды

  • Каждый сезон — новый сезонный абонемент,

  • Регулярные ивенты и контентные обновления (последнее вышло 25 апреля),

  • Победа над ботами-роботами приносит аптечки и щиты,

  • На карту периодически сбрасываются ящики с ценными припасами, за которые разгорается борьба.

Фишки и атмосфера

  • После победы над соперником остаётся табличка с вашим лицом,

  • Уникальный визуальный стиль, напоминающий комиксы про злодеев,

  • Поддержка и развитие проекта продолжается спустя год после релиза.

Вывод

VILLAINS: Battle Royale — это динамичная альтернатива Brawl Stars для тех, кто хочет больше драйва, уличного стиля и необычных решений. С транспортом, дымовыми укрытиями и постоянными обновлениями, проект предлагает свежий взгляд на мобильные баттл-рояли.

Категория:
Новости / Новинки
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