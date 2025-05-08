VILLAINS: Battle Royale — злая альтернатива Brawl Stars с дымом, транспортом и сезонными событиями
20 марта 2024 года студия Faraway выпустила VILLAINS: Battle Royale в Google Play и App Store западных стран. Игра сочетает механику Brawl Stars с рядом свежих идей и акцентов на уникальный стиль.
Ключевые особенности геймплея
Перемещение по карте происходит на транспорте,
Вместо кустов — укрытие в дыму,
Основной режим — королевская битва, включающая 4 формата:
Соло,
Дуэт,
Товарищеский матч,
Рейтинговые одиночные матчи.
Каждая партия длится около 4 минут, что делает игру подходящей для быстрых мобильных сессий. Также важно: для игры нужно постоянное интернет-соединение.
Прогресс и награды
Каждый сезон — новый сезонный абонемент,
Регулярные ивенты и контентные обновления (последнее вышло 25 апреля),
Победа над ботами-роботами приносит аптечки и щиты,
На карту периодически сбрасываются ящики с ценными припасами, за которые разгорается борьба.
Фишки и атмосфера
После победы над соперником остаётся табличка с вашим лицом,
Уникальный визуальный стиль, напоминающий комиксы про злодеев,
Поддержка и развитие проекта продолжается спустя год после релиза.
Вывод
VILLAINS: Battle Royale — это динамичная альтернатива Brawl Stars для тех, кто хочет больше драйва, уличного стиля и необычных решений. С транспортом, дымовыми укрытиями и постоянными обновлениями, проект предлагает свежий взгляд на мобильные баттл-рояли.