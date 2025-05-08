VILLAINS: Battle Royale — злая альтернатива Brawl Stars с дымом, транспортом и сезонными событиями

20 марта 2024 года студия Faraway выпустила VILLAINS: Battle Royale в Google Play и App Store западных стран. Игра сочетает механику Brawl Stars с рядом свежих идей и акцентов на уникальный стиль.

Ключевые особенности геймплея

Перемещение по карте происходит на транспорте ,

Вместо кустов — укрытие в дыму ,

Основной режим — королевская битва , включающая 4 формата : Соло, Дуэт, Товарищеский матч, Рейтинговые одиночные матчи.



Каждая партия длится около 4 минут, что делает игру подходящей для быстрых мобильных сессий. Также важно: для игры нужно постоянное интернет-соединение.

Прогресс и награды

Каждый сезон — новый сезонный абонемент ,

Регулярные ивенты и контентные обновления (последнее вышло 25 апреля ),

Победа над ботами-роботами приносит аптечки и щиты ,

На карту периодически сбрасываются ящики с ценными припасами, за которые разгорается борьба.

Фишки и атмосфера

После победы над соперником остаётся табличка с вашим лицом ,

Уникальный визуальный стиль, напоминающий комиксы про злодеев ,

Поддержка и развитие проекта продолжается спустя год после релиза.

Вывод

VILLAINS: Battle Royale — это динамичная альтернатива Brawl Stars для тех, кто хочет больше драйва, уличного стиля и необычных решений. С транспортом, дымовыми укрытиями и постоянными обновлениями, проект предлагает свежий взгляд на мобильные баттл-рояли.