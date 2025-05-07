RUNDEAD: Zombie Road Rage — аркадные гонки на выживание от создателей Real Boxing

Vivid Games, известная мобильным геймерам по серии Real Boxing, готовит к релизу свою новую разработку — RUNDEAD: Zombie Road Rage. Сейчас игра проходит софт-запуск в Бразилии, Мексике, Таиланде и на Филиппинах. Скачать раннюю версию можно через Google Play.

О чём игра?

RUNDEAD — это аркадный экшен-раннер с элементами гонки, где вы управляете разнообразным транспортом, сбивая толпы зомби и стараясь уклоняться от препятствий. Игроков ждёт путешествие через жуткие пригороды, пустынные леса и другие биомы.





Геймплей и прокачка

Улучшение авто: скорость, прочность, мощность ,

Разблокировка транспорта: от грузовика с мороженым до гольф-каров ,

Сюжетный режим и режим выживания ,

Побочные миссии и короткие истории выживших ,

Множество режимов, чтобы проверить свои навыки на разных трассах.

Дополнительно

Игра уже содержит внутриигровые покупки ,

Последнее обновление вышло 30 апреля 2025 года ,

Со временем ожидается расширение регионов запуска и новые режимы.

Вывод

RUNDEAD: Zombie Road Rage — это драйвовый зомби-экшен с упором на весёлый геймплей и кастомизацию транспорта. Если вы ищете адреналиновое развлечение с изюминкой и знакомой студией-разработчиком, обязательно следите за новостями — глобальный релиз не за горами!