RUNDEAD: Zombie Road Rage — аркадные гонки на выживание от создателей Real Boxing
Vivid Games, известная мобильным геймерам по серии Real Boxing, готовит к релизу свою новую разработку — RUNDEAD: Zombie Road Rage. Сейчас игра проходит софт-запуск в Бразилии, Мексике, Таиланде и на Филиппинах. Скачать раннюю версию можно через Google Play.
О чём игра?
RUNDEAD — это аркадный экшен-раннер с элементами гонки, где вы управляете разнообразным транспортом, сбивая толпы зомби и стараясь уклоняться от препятствий. Игроков ждёт путешествие через жуткие пригороды, пустынные леса и другие биомы.
Геймплей и прокачка
Улучшение авто: скорость, прочность, мощность,
Разблокировка транспорта: от грузовика с мороженым до гольф-каров,
Сюжетный режим и режим выживания,
Побочные миссии и короткие истории выживших,
Множество режимов, чтобы проверить свои навыки на разных трассах.
Дополнительно
Игра уже содержит внутриигровые покупки,
Последнее обновление вышло 30 апреля 2025 года,
Со временем ожидается расширение регионов запуска и новые режимы.
Вывод
RUNDEAD: Zombie Road Rage — это драйвовый зомби-экшен с упором на весёлый геймплей и кастомизацию транспорта. Если вы ищете адреналиновое развлечение с изюминкой и знакомой студией-разработчиком, обязательно следите за новостями — глобальный релиз не за горами!