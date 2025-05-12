Dunk City Dynasty: официальная NBA-арена в вашем смартфоне уже 22 мая

В конце мая мобильный спорт пополнится громкой премьерой: NetEase Games выпускает Dunk City Dynasty — стритбольный экшен «три на три», получивший официальные лицензии NBA и NBPA. Разработчики обещают не просто привычные матчи на асфальтовых площадках, а целую цифровую экосистему, в которой каждый бросок комментирует экс-центровой «Кливленд Кавальерс» и харизматичный аналитик ESPN Кендрик Перкинс.





Звёздный ростер. На площадке можно будет увидеть Стивена Карри, Кевина Дюранта, Луку Дончича, Янниса Адетокунбо, Пола Джорджа, Бама Адебайо и ещё пару десятков громких имён.

Разнообразие режимов. Помимо классических матчей до 11 очков здесь есть полноценные встречи «пять на пять», а для любителей соревновательной лестницы — рейтинговый ладдер с отслеживанием ELO.





Социальные лиги и призы. Игроки смогут объединяться в собственные лиги, устраивать регулярные дерби и продвигать свои клубы в сетевых ивентах. За активность в соцсетях разработчики обещают щедрые награды: от эксклюзивных скинов и внутриигровой валюты до реальных билетов на финал NBA.

Корт мечты. Встроенный редактор позволяет создать площадку под себя — сменить покрытие, нарисовать фирменный логотип прямо под кольцом, развесить баннеры и даже переименовать трибуны. Яркая картинка. Графика заточена под современные OLED-экраны, а компактные локации дают ту самую уличную атмосферу стритбола.





Предрегистрация уже открыта в App Store и Google Play. Если баскетбол для вас — больше, чем пяти-минутка под выходные, ставьте напоминание: 22 мая в мобильный мир залетит новая, официальная площадка для уличных данков и кроссоверов.